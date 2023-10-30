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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023

جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية (من المصدر)
31 أكتوبر 2023 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في النسخة الثانية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، والتي تقام تحت شعار «نتحدث كتباً» في الفترة من 1 من 12 نوفمبر، بإصداراته الجديدة، وبعددٍ كبير من الفعاليات التي تهمّ الطلبة والباحثين.
وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إننا نحرص على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يمثل تظاهرة ثقافية كبرى، وهو من أبرز معارض الكتب في العالم، وتأتي مشاركتنا في هذا العام تعزيزاً لثقافة القراءة في تاريخ دولة الإمارات واستدامتها، وللدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على الصعيد الثقافي، وهو يؤدي دوره في توثيق ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، كما أننا نستهدف من المشاركة مدّ جسور الحوار مع المشاركين والزوار من شعوب العالم، وإثراء المشهد الثقافي بالبعد التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: نتطلع من خلال مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المعرض إلى إطلاع الجمهور على الخدمات التي نقدمها على الصعيد الثقافي والعلمي، وعلى الفعاليات الكبرى التي يضطلع بها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وقد أنجز بنجاح وتميز تنظيم كونجرس المجلس الدولي للأرشيف الذي استضافته أبوظبي، ومؤتمر الإمارات الدولي للتاريخ الشفاهي في الشهر الماضي، ونحن على موعد قريب مع مهرجان الشيخ زايد الذي صار فيه جناح «ذاكرة الوطن» جزءاً أساسياً ومحطة أنظار الزوار من داخل الدولة وخارجها.
وأشار إلى أن الأطفال والطلبة على موعد مع العديد من البرامج التعليمية الحضورية والافتراضية، بما يثري معارفهم بتاريخ وطنهم وتراثه، ويعزز لديهم الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، ويغرس في نفوسهم المبادئ الوطنية النبيلة، ويرسخ الهوية الوطنية لديهم.
وستلقي الدكتورة حسنية العلي، مستشار التعليم بالأرشيف والمكتبة الوطنية، محاضرة بعنوان: «الإمارات وطن الاستدامة.. الشارقة نموذجاً»، وسيقوم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتكريم الفائزين في مبادرة «كتّاب 71».

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
معرض الشارقة
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
عبدالله ماجد آل علي
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