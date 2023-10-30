بدور القاسمي تطلق جوائز «ببلش هير» للتميّز

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة مجموعة «كلمات»، ومبادرة «ببلش هير» PublisHer، جوائز «ببلش هير» للتميّز، تقديراً لمحترفات النشر المتميّزات اللواتي أحدثن فرقاً إيجابياً ملموساً في صناعة الكتاب. جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات «مؤتمر الناشرين» في الشارقة الذي يسبق انعقاد «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، حيث أكدت أن الجوائز جزء لا يتجزأ من مهمة «ببلش هير» للاحتفاء بالناشرات وتمكينهن ومساعدتهن على الارتقاء إلى مناصب قيادية.وقالت الشيخة بدور القاسمي: من خلال تجربتي، أؤمن بأن النساء قادرات على تشكيل مجموعات لدعم بعضهن بعضاً، بعكس المفاهيم المسبقة المغلوطة التي تفيد خلاف ذلك، وتعد جوائز «ببلش هير» للتميّز امتداداً لهذا الدعم، لأننا نهدف من خلالها إلى الاحتفاء بالنساء اللواتي نجحن في شق الطريق والتقدم إلى الأمام من خلال مرونتهن وإبداعهن ورؤيتهن ورفع مستواهن وتشجيعهن».

وتسعى جوائز «ببلش هير» للتميّز إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي الاحتفاء بالإنجازات المهنية للنساء، وترسيخ التنوع وتكافؤ الفرص، وتعزيز التطور المهني، وتضم ثلاث فئات:

فئة «الإنجاز مدى الحياة»

تخصص فئة «الإنجاز مدى الحياة» لعميدات النشر الرائدات اللواتي تجاوزت خبرتهن 20 عاماً، وأحدثن تأثيراً إيجابياً كبيراً ودائماً في صناعة الكتاب.

فئة «القيادية الصاعدة»

تكرّم فئة «القيادية الصاعدة» نجمات عالم النشر الصاعدات، من الفئة العمرية حتى 35 عاماً، اللواتي أثبتن قدرات قيادية استثنائية، وفكراً إبداعياً وقوة كبيرة على صناعة التغيير الإيجابي.

فئة «الابتكار»

تحتفي فئة «الابتكار» بجميع النساء اللواتي قدمن مساهمات مبتكرة في قطاع النشر، ابتداءً بالسرد القصصي، وكتابة المحتوى، والقيادة التحريرية، واستراتيجيات الإدارة، وثقافة الشركات، وحملات التسويق، وغيرها من المجالات.

ويمكن للراغبات في المشاركة تقديم ترشيح واحد أو أكثر في أي فئة من خلال منصات التواصل الاجتماعي لمبادرة «ببلش هير» - «إكس» و«انستغرام»، و«ليندكدإن»، و«فيسبوك»: PublisHerEvents@.

وستكون الترشيحات مفتوحة حتى 15 يناير 2024، وستقوم لجنة تحكيم جوائز «ببلش هير» للتميّز بتقييم الترشيحات وإعلان القائمة القصيرة قبل اختيار الفائزات.