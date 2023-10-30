«مؤتمر الناشرين» يحتفي بالفائزين بجائزة «الشارقة لحقوق النشر»

الشارقة (الاتحاد)

شهد «مؤتمر الناشرين» في دورته الـ13 الإعلان عن الفائزين بالدورة الثانية من جائزة «الشارقة لحقوق النشر» التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» للاحتفاء بالمساهمات الرائدة لخبراء حقوق النشر في حماية رأس المال الفكري للكتاب والمبدعين من أي انتهاكات ومخالفات واستخدام غير مصرّح به وتمكين هذا القطاع العالمي ودعم فرص نموّه.

وكرّم أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، إلى جانب منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين عن فئتي الجائزة حيث حصلت إلينا هاروتيونيان من «أنتاريس للنشر» من أرمينيا على الجائزة عن فئة «خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر» وذلك تقديراً لجهودها الدؤوبة في الوصول إلى القراء حول العالم واهتمامها بحركة الترجمة التي أثرت المشهد الأدبي العالمي بالأدب والثقافة الهندية.



وحصدت ياسمينا جريصاتي، مؤسسة ومديرة وكالة «رايا» من لبنان، الجائزة عن فئة «المهنيين المستقلين أو العاملين مع الوكالات المتخصصة في بيع حقوق الترجمة لأكثر من ناشر أو مانح للتراخيص» إذ لم تكتف وكالتها ببيع حقوق الترجمة لعدد كبير من العملاء بل قامت أيضاً بدور بارز في تعزيز تبادل الثقافات الأدبية.

واختار «اتحاد الكتب الميسرة» (ABC) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية (WIPO) «مؤتمر الناشرين» للإعلان عن الفائزين في الدورة الثانية من «جائزة التميز العالمي للنشر الميسّر» التي تحتفي بدور النشر المتخصصة بإصدار كتب ميسّرة للمكفوفين وأصحاب الإعاقات البصرية وضمان وصولهم إلى كنوز العالم الأدبي في تأكيد على أهمية الأدب ودوره في مد جسور التواصل وتقليص المسافات والحدود.

وتوزعت الجوائز على ثلاث فئات حيث حصلت شركة Hegas من السويد عن فئة الناشرين فيما كانت فئة القراءة القابلة للوصول من نصيب جمعية Chetana Charitable Trust من الهند أما جائزة فئة الإشادة الخاصة فجاءت من نصيب «مؤسسة كلمات» من دولة الإمارات العربية المتحدة.

جلسة حوارية خلال المؤتمر

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر جلسة نقاشية جمعت كلاً من إيان تشابمان الرئيس التنفيذي لـ«سايمون آند شاستر» وجو هينري المدير التنفيذي لـ«بوك برانش» وسلّطت الضوء على تطور المشهد العالمي للنشر وعلى خبرات تشابمان الكبيرة في القطاع حيث حصل «سايمون آند شاستر» على لقب ناشر العام لمدة عامين متتاليين وكذلك لقب ناشر الأطفال للعام الماضي.

ولفت تشابمان في حديثه عن دور الشارقة القيادي في دعم منظومة صناعة الكتاب إلى الدور المهم الذي لعبه مؤتمر الناشرين في الشارقة في تطوير قطاع النشر وحجم الفرص الكبيرة التي يوفرها لمختلف دور النشر من أنحاء العالم.

وحث تشابمان الحضور على التركيز على حاضر الصناعة واتخاذ خطوات إيجابية لتشكيل مستقبل أفضل لعالم الكتاب قائلاً: في 2019 حددنا هدفاً لمضاعفة أرباحنا في مجال النشر خلال خمس سنوات، ولكن نجحنا في مضاعفتها أربعة أضعاف خلال عامين فقط، نحن هنا لننشر الكتب ومن المهم أن يكون تركيزنا منصّباً على الوقت الحاضر، فبدلاً من القلق بشأن الغد لابدّ من المبادرة نحو خطوات إيجابيّة اليوم للتأثير على المستقبل.

وتجمع فعاليات الدورة الـ13 من «مؤتمر للناشرين» نخبة من خبراء صناعة النشر العالمية والوكلاء الأدبيين وقادة الفكر من 106 دول وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري ويقدم «مؤتمر للناشرين» الذي يعقد قبيل فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة للمفكرين والمحترفين في صناعة النشر لمناقشة أبرز التحديات والآليات لتطوير القطاع.