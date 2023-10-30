ناشرون: الشارقة وفرت لنا منصّة فريدة لصناعة الكتاب

الشارقة (الاتحاد)

أكد عدد من الناشرين المشاركين في فعاليات الدورة 13 من «مؤتمر الناشرين»، أن المؤتمر يشكل حدثاً مركزياً لقطاع صناعة الكتاب في العالم، مشيرين إلى حجم الفرص التي يتيحها في تجاوز تحديات الطباعة والترجمة وعقود بيع وشراء الحقوق.

واعتبر الناشرون المشاركون للمرة الأولى في المؤتمر أن حضورهم في الشارقة اختصر عليهم سلسلة جهود كبيرة في التواصل مع ناشرين وكتاب ومبدعين من مختلف أنحاء العالم، موضحين أن الشارقة باتت تشكل مركز صناعة الكتاب عالمياً، وجسراً يربط أسواق النشر من الشرق إلى الغرب.

محطّة استراتيجيّة

وقال الدكتور خالد البيلبيسي، مدير عام دار المنهل ناشرون من الأردن: «يعدّ مؤتمر الناشرين بمثابة محطة استراتيجية تُسهم في تطور وتطوير صناعة النشر وتحفيز الناشر العربي في الارتقاء بصناعة الكتاب، إلى جانب كونها فرصة ذهبية للتواصل والاحتكاك مع عدد كبير من كبار ناشري ومنتجي الكتب عربياً وعالمياً. إنّ التنوع الكبير في الحضور يختصر الكثير من المسافات ويقرب الناشر من التعرف بشكل أكبر على منظومة النشر العالمية، وهي خطوة في غاية الأهميّة ونأمل من الجميع استثمار هذه الفرصة».

خالد البيلبيسي

وأضاف: «من الواضح أن العناوين والمواضيع التي يتم طرحها في هذا المؤتمر مختارة بعناية وتناقش أهمّ القضايا التي تواجه صناعة النشر عالمياً أو عربياً، ويحتاجها كلّ ناشر في مسيرته. وإذا ما نظرنا إلى صناعة النشر بشكل عام فهي تواجه بعض الصعوبات والتحديات التي لا يجب أن تشكّل حجر عثرة في طريقها، بل لابدّ من مُواكبة التطوّر المستمر ونشهد فعلاً المزيد من الإصدارات الجديدة والشاملة، وتنامٍ في الاحتكاك العالمي بين المهتمين، وطرح الجوائز العربيّة والعالميّة، وكلّ هذه العوامل تُعزّز من استدامة تطوير الصناعة. وكدار نشر أرى بالفعل أن حضورنا اليوم لهذا المؤتمر يتيح لنا التفاعل وتبادل الخبرات والتجارب وعقد اتفاقيات وعلاقات جديدة مع أصحاب الشأن، فهذا النوع من اللقاءات يساهم في بلورة ورؤية كل ناشر وينعكس على توجهاته المستقبليّة».

فرصة مثالية لأفريقيا

ومن جهتها، عبّرت جورتي كايميندو من أوغندا عن سعادتها للمشاركة والحضور للمرة الأولى لمؤتمر الناشرين في إمارة الشارقة، مشيرة إلى أنّها ترى حجم الفرص التي يوفّرها المؤتمر على صعيد التواصل والتفاعل مع دور النشر ومحبي صناعة الكتاب من مختلف أنحاء العالم.

جورتي كايميندو

وأشارت كايميندو إلى أن صناعة النشر في أفريقيا تواجه تحديات كبيرة على صعيد التواصل بين دور النشر بسبب عوامل عديدة، ومن خلال هذا المؤتمر استطاعت الشارقة أن تجمعهم تحت سقف واحد لمشاركة تطلعاتهم وتبادل فرص حقوق البيع والشراء والملكية الفكرية والترجمة وغير ذلك الكثير، وأكّدت أن الحضور اليوم ما هو إلا البداية لمشاركة مستدامة في المستقبل.

وبدورها، أكّدت هالة عمر، رئيس مجلس إدارة دار هلا للنشر والتوزيع من مصر، أنّ التطوّر الذي يشهده قطاع النشر في المنطقة على مدار السنوات الماضيّة يأتي بفعل هذه الجهود الكبيرة التي تقودها إمارة الشارقة، مشيرة إلى أنّها تشارك في هذا المؤتمر ومعرض الشارقة الدولي للكتاب عموماً منذ عام 1992.

وقالت: «نحن أمام مورد هائل من البرامج واللقاءات التي تشكّل إضافة نوعيّة لنا كناشرين من خلال التفاعل مع دور نشر من كافة أنحاء العالم، وبالتالي دعم جهود تحول نهجنا من الأساليب التقليدية إلى أساليب حديثة ومتطورة».

هالة عمر

وأضافت: «لم يسبق لي أن أحظى بالمشاركة في جلسة نقاشية واحدة تجمع ناشرين من قارات العالم المختلفة، وهو ما وجدته هنا بالفعل، لنطرح التحديات ونتبادل الحلول المختلفة ونكتسب الخبرات العديدة التي تفسح لنا المجال لتطوير صناعتنا وأدائنا. لا شك أن هذه التجربة ثرية بالفرص العملية والتعليمية كذلك، وأتطلع لاستثمارها».

موضوعات شاملة

وقالت بروكي أودونيل، نائب رئيس مجموعة «إندبندنت ببلشر جورب»: «إن مؤتمر الناشرين أحد المؤتمرات المفضّلة لديّ كمتخصّصة في مجال النشر، وقد حظيت بفرصة المشاركة فيه مرتين، ولمست حجم الفائدة الكبيرة التي يقدّمها، فهو يتيح فرصاً هائلة للتواصل ولقاء أشخاص لديهم ذات الاهتمامات».

بروكي أودونيل

وأكدت «أرى في الشارقة مركزاً ديناميكياً جديداً أجد فيه الكثير من الفرص كالتفاعل مع ثقافات أخرى والتعلّم من تجارب جديدة. لقد طرح المؤتمر موضوعات متنوّعة وشاملة وذات أهميّة كبيرة، سواء في الجلسات الرئيسيّة أو على صعيد النقاشات الفردية والجماعيّة مع مختلف دور النشر المشاركة».

وقال جونغ هوا بارك من كوريا: «هذه المرة الأولى لي هنا في الشارقة، وأنا سعيد بهذه الفرصة المهمة بالنسبة لي، والتي تتيح التواصل مع المهتمين بصناعة الكتاب والناشرين، والتركيز على الجوانب المختلفة في هذه الصناعة، وبالتالي فنحن أمام إمكانيات كبيرة لعقد الاتفاقيات والشراكات مع الناشرين والمترجمين من كلّ مكان».

جونغ هوا بارك

وأضاف: «أدعو كل من لديه الفرصة للمشاركة في قادم الدورات من هذا المؤتمر للتعرف على أحدث اتجاهات النشر وتبادل الخبرات والتجارب»، مشيراً إلى أنّ هذه المشاركة له التي جاءت بالتزامن مع اختيار كوريا ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، ستكون مقدّمة لخطوات قادمة في هذا الإطار، متطلّعاً لتحقيق الاستفادة القصوى طيلة أيام المشاركة.