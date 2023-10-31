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310 إصدارات لاتحاد كُتاب الإمارات في «الشارقة للكتاب»

من إصدارات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات (من المصدر)
31 أكتوبر 2023 22:13

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، بأحدث الإصدارات الأدبية، والفعاليات المتنوعة، وتضم الإصدارات الجديدة: قصة «الغازي الخفي» في أدب اليافعين للأديبة هدى جمال، ومجموعة قصصية للقاصّة فتحية النمر بعنوان «غربان الساحر»، إلى جانب مجموعة قصصية أخرى للقاص علي العبدان بعنوان «الشقيقتان وقصص أخرى». ومقالات بعنوان «حضور الغائب في المشهد الثقافي الإماراتي سيرة ومسيرة» للأديب عبدالله محمد السبب، ورواية «الغافة.. بعض الأشجار ليست كما تبدو» للروائية فاطمة الكمالي، ومجموعة شعرية للشاعر ياسر الدحي بعنوان «على حافة الورق». كما يصدر عن الاتحاد العدد 46 من مجلة «دراسات». 
وينظم الاتحاد ضمن فعالياته في المعرض عدداً من الأمسيات الأدبية وهي عبارة عن أمسية شعرية يشارك فيها الشاعران: محمد الخالدي وياسر الدحي، وتديرها الأديبة سليمة المزروعي في السابعة والربع من مساء يوم الأربعاء 1 نوفمبر في قاعة الفكر. وينظم أيضاً قراءة في تجربة السرد في الإمارات «القصة والرواية» تشارك فيها الكاتبتان صالحة عبيد ولولوة المنصوري ويديرها القاص محسن سليمان وذلك في السادسة من مساء الاثنين 6 نوفمبر بقاعة الملتقى 1. كما تشارك الكاتبة الدكتورة سعاد العريمي والروائية نادية النجار، في الأمسية الختامية مع قراءة ثانية في تجربة السرد في الإمارات «القصة والرواية» تديرها الأديبة شيخة الجابري في السابعة والربع من اليوم نفسه.

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات
معرض الشارقة للكتاب
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
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