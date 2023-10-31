الأربعاء 1 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الشارقة تحتفي بالشعر في مراكش والأقصُر

عبدالله العويس
31 أكتوبر 2023 22:43

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، تستضيف مدينة مراكش المغربية مهرجان الشعر المغربي الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، يليه مهرجان الشعر العربي في مدينة الأقصر المصرية، حيث سيقام بالتعاون مع وزارة الثقافة في مصر.ففي مراكش تقام الدورة الخامسة خلال الفترة من 10 إلى 12 من نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 40 مبدعاً من الشعراء والفنانين المغاربة وسط برنامج ثقافي حافل في حين سيتم تنظيم مهرجان الشعر العربي في الأقصر في دورته الثامنة خلال الفترة بين 15 و18 من نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 مبدعاً من شعراء وشاعرات.
وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة: تشكّل العودة إلى مراكش والأقصر في دورتين شعريتين جديدتين مساحة ثقافية فارقة على المستوى العربي في مدينتين تحظيان في الأساس بأهمية تاريخية وآثارية، ويأتي الشعر وسط هذا المزيج التاريخي، باعتباره مكوناً ثقافياً عربياً أصيلاً يحظى برعاية واسعة من صاحب السمو حاكم الشارقة.
وأضاف العويس: في مراكش والأقصر نطلّ على فضاءات شعرية ذات تنوع إبداعي كبير وتَعبر القصيدة طريقها في مناخات ثقافية مختلفة تعكس خصوصية الشعر في كل بلد ورؤى الشاعر الباحث عن آفاق جديدة.
وأشار إلى أن برنامجي مراكش والأقصر سيحفلان بالعديد من الفعاليات الثقافية البارزة تمثل فرصة سانحة للاستماع إلى نحو 90 مبدعاً هم أصحاب تجارب شعرية مختلفة ولكنها ذات إبداع كبير.
ويستهل مهرجان الشعر المغربي في مراكش فعالياته بمعرض يضم منشورات دائرة الثقافة في الشارقة، فيما سيتم عرض شريط وثائقي يوثق أنشطة دار الشعر بمراكش، إضافة إلى الأمسيات والقراءات الشعرية وندوة تستضيفها كلية اللغة العربية في مراكش بعنوان «الشعر المغربي وإبدالات النقد والترجمة»، بمشاركة عدد من الباحثين.
فيما يضم برنامج مهرجان الأقصر للشعر العربي بمسرح مركز الأقصر للمؤتمرات أمسيات شعرية وجلسة نقدية بعنوان: «بنية الخطاب الشعري في القصيدة العربية الحديثة»، وتنظيم معرض ملتقى الأقصر للفنون التشكيلية الذي يقام في كلية الفنون الجميلة بالأقصر بالتعاون مع الكلية ونقابة الفنانين التشكيليين بمصر بمشاركة 25 من الفنانين المصريين والعرب.
هذا إلى جانب معرض إصدارات المجلات الثقافية لدائرة الثقافة، وحفل توقيع خمسة دواوين شعرية من إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة يقام في بيت الشعر، إضافة إلى قراءات شعرية تعقد على ضفاف نهر النيل.

مهرجان الشعر المغربي
الشارقة
مراكش
الإمارات
عبدالله العويس
مهرجان الشعر
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
علوم الدار
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
اليوم 19:49
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند
اليوم 19:45
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اقتصاد
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اليوم 19:14
جزيرة المارية في أبوظبي
اقتصاد
«الواحة كابيتال للاستثمار بالأسهم» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط بالعالم
اليوم 19:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©