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التعليم والمعرفة

«الثقافة والسياحة» تكرم الفائزين في مسابقة «القارئ المبدع»

صورة جماعية خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
31 أكتوبر 2023 22:48

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

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أقامت «مكتبة» التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حفلاً تكريمياً للفائزين في مسابقة القارئ المبدع في نسختها العاشرة التي انطلقت من يناير الماضي ولمدة ثلاثة أشهر مارة بمراحل قرائية وتقييمية عدة، وحضر التكريم الذي أقيم في مجلس الهواشم التابع لمجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة والكائن في منطقة الباهية فاطمة عبدالرحمن التميمي- مدير أفرع مكتبات أبوظبي بدائرة الثقافة والسياحة، وعدد كبير من أولياء الأمور والمعنيين والمهتمين.
واستقطبت الدورة العاشرة من مسابقة القارئ المبدع 2200 مشارك، فاز منهم 128 من إمارات الدولة كافة، بمن فيهم الطلبة من أصحاب الهمم، وطلبة مرحلة رياض الأطفال، مما يعكس اهتمام الناشئة بالقراءة باعتبارها وعاءً للثقافة ومحفزاً للمعرفة. 
ونجحت المسابقة وعلى مدار عقد كامل في استقطاب أجيال جديدة من الناشئة إلى عالم الكتب بما يحمله من ثراء معرفي وقيمي، حيث وصل عدد المشاركين في المسابقة خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 10 آلاف مشارك ومشاركة. وشملت دورة هذا العام طلبة مرحلة رياض الأطفال، إضافة إلى رواد المطالعة من طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في الحلقتين الأولى والثانية في الدولة.
وضمت لجنة تحكيم المسابقة عدداً من الكُتاب والتربويين وأمناء المكتبات، الذين عمدوا إلى تقييم المشاركات بناء على نسبة إنجاز كتيّب المسابقة، وعدد الكتب المستعارة من المكتبات العامة، وتقييم فهم المشارك للكتاب المقروء، وقدرته على التحدث بلغة سليمة واستخدام المهارات اللغوية، فضلاً عن امتلاكه لمهارات التحليل الدلالي والمعجمي، والتفكير الإبداعي والنقدي. 
وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد»، على هامش التكريم، قالت فاطمة عبدالرحمن التميمي، مدير أفرع مكتبات أبوظبي بالدائرة، إن المسابقة شهدت لأول مرة مشاركة رياض الأطفال، مؤكدة أن نسخة هذا العام التي بدأت منذ يناير من العام الجاري منحت الطلاب فرصة قراءة 70 كتاباً على الأقل تحمل مضامين مختلفة، وذلك في مدة ثلاثة أشهر، وبدأت بعدها المقابلات التي اعتمدت على عدة معايير من بينها الطلاقة. وأشارت إلى أن أولياء الأمور كان لهم أثر كبير في إنجاح المسابقة.
وعن المشاركات لفتت إلى أن هذه النسخة شهدت إلى جانب طلاب إمارة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة مشاركة عدد من مدارس الإمارات الأخرى، وأشارت كذلك إلى أن التقييم وضع في الاعتبار المرحلة العمرية، وأن الكتب المسموعة والمقروءة إلكترونيا المتوفرة في مكتبات أبوظبي كان لها حيز من المقروء بحيث تتسع دائرة المشاركة وتناسب احتياجات الطلاب وظروفهم.

القارئ المبدع
دائرة الثقافة والسياحة
الإمارات
مسابقة القارئ المبدع
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