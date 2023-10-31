«معرض الشارقة للكتاب» يحتفي بصنّاع الكتاب والمعرفة والإبداع

الشارقة (الاتحاد)

من 108 دول من كل أنحاء العالم، يجتمع اليوم «الأربعاء» صنّاع الكتاب والمعرفة والإبداع في مركز «إكسبو الشارقة»، ولا يشكل اختلاف اللغة حاجزاً ليتواصلوا فيما بينهم، فعلى مدار 12 يوماً يحول «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، في دورته الـ42 الكتاب إلى لغة، يتحدث بها القراء، والناشرون، والموزعون، والمترجمون والمكتبيون، وسط أكثر من مليون ونصف مليون عنوان تعرض من قارات العالم السبع.

وتتسع قاعات المعرض، الذي يرفع شعار «نتحدث كتباً» لتمنح جمهور المعرض فرصة الترحال والسفر بين الأمكنة والأزمنة، فالمعرض هذا العام يحتفي بكوريا ضيف شرف، حيث تحضر بتاريخ ثقافتها وراهنه، فيما يحمل 2033 ناشراً حضارات بلدانهم ونتاجها المعرفي والإبداعي إلى أرض الشارقة.



الضيوف الإماراتيون والعرب

ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة مجموعة من الكتاب والمفكرين والشعراء الإماراتيين، أبرزهم، الشاعر والباحث خالد البدور، والدكتورة مشاعل النابودة، والكاتب والإعلامي عادل خزام، والكاتب والإعلامي محمد الجوكر، والباحثة والكاتبة سعاد العريمي، والروائية والكاتبة فتحية النمر، والكاتبة الدكتورة عائشة الغيص، والكاتب والروائي سعيد البادي، وغيرهم.

في حين يستضيف الحدث نخبة من الأدباء والكتّاب والفنانين العرب للمشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، أبرزهم شخصية العام الثقافية للمعرض الروائي الليبي إبراهيم الكوني، والكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، والكاتب والروائي المصري أحمد مراد، والدكتور محمد الغندور، والروائية الكويتية بثينة العيسى، والناقد والروائي المصري طارق إمام، والشاعر اللبناني طلال حيدر، والشاعرة والروائية المصرية نور عبد المجيد، والإعلامية المصرية ريهام عياد، والكاتبتان سارة وهاجر عبدالرحمن، إلى جانب عدد من الشعراء العرب، منهم الشاعر السعودي فهد الشهراني، والقطري ناصر الوبير، والكويتي شريان الديحاني.



أدباء عالميون

ومن أبرز الأسماء الأجنبية المشاركة في المعرض هذا العام الكاتب النيجيري الحاصل على جائزة نوبل وول سوينكا، والكاتب الكندي مالكولم جلادويل، والممثلة الهندية كارينا كابور، مؤلفة كتاب: «دليل كارينا كابور للحمل»، وتوماس إريكاسون، والكاتب فاتسلاف سميل، ورائدة الفضاء الأميركية سونيتا ويليامز، وسوامي بورناتشيتانيا، والكاتبة الهندية مونيكا هالان.



6 مساحات تفاعلية

وانسجاماً مع شعاره المُلهم لهذا العام «نتحدّث كتباً» الذي يجسّد رؤية المعرض لصناعة الكتاب والثقافة، فإنّ فعاليات «الشارقة الدولي للكتاب 2023» تتجاوز حدود صفحات الكتب ومنصات الناشرين، نحو فعاليات وأنشطة ثقافيّة وترفيهيّة وعروض متنوّعة وورش عمل تصل إلى 1700 فعاليّة تتوزع على ستة مساحات، ويُشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة حول العالم. ومن ضمنها 460 فعالية ثقافيّة تستضيف 127 ضيفاً عربياً وعالمياً من كبار الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين، بينهم حاصلون على جائزة نوبل للآداب، وجوائز عربية وعالمية رفيعة المستوى، يُثرون تجربة الجمهور بجلسات وقراءات وورش عمل، وقصص حول تجارب إبداعية في مختلف فنون الإبداع والكتابة، إلى جانب 900 ورشة عمل ضمن ست مساحات تفاعليّة يقدمها أكثر من 31 ضيفاً من 12 دولة.



كوريا ضيف الشرف

ويحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب بكوريا باعتبارها ضيف شرف الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويشهد الجناح الكوري سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية تحت شعار «خيال بلا حدود»، وتتضمن 15 برنامجاً ثقافياً و7 جلسات حوارية، كما ينظم ضيف الشرف 5 عروض موسيقية لنخبة من الفنانين الكوريين، ويستضيف ركن الطهي 3 من أشهر الطهاة الكوريين، إلى جانب عدد من العروض الترفيهية والبرامج المخصصة للأطفال.

ومن جهتها، تقدّم منصة التواصل الاجتماعي يومياً العديد من ورش العمل والجلسات المتخصصة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي تتناول مواضيع متنوّعة تشمل: تعزيز الشراكات والتعاون مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي ومستقبل التوجهات في منصات التواصل الاجتماعي، وصناعة المحتوى المعزز بالذكاء الاصطناعي.



130 عرضاً مسرحياً

وتتضمن هذه الدورة كذلك أكثر من 130 عرضاً، تتنوع ما بين مسرحيات وعروض جوالة، يقدمها 14 عارضاً من 14 دولة. ويستضيف المعرض مسرحية «سجن باركود»، التي تستهدف الفئة العمرية 18 عاماً وما فوق، وهي أضخم عرض مسرحي إماراتي لعام 2023، من بطولة: مروان عبدالله، وأحمد مال الله، وموسى البقيشي، والفنان بدر الحكمي، وهيفاء العلي، وريم الفيصل، وإخراج مروان عبدالله صالح، وتهدف إلى معالجة ظاهرة التنمر. كما يستضيف المعرض مسرحية لمجموعة ALJ sisters المخصصة للأطفال، وهي من بطولة الجود البعنون والجوري البعنون ووضحة الأيوب. وتدور أحداثها حول ثلاث فتيات يعشن بكل حب مواقف مختلفة، ويتعلمن منها قيماً تربوية واجتماعية تعينهنّ على التعلم والاستفادة من تجارب الحياة.



مهرجان الإثارة والتشويق

ويفتح معرض الشارقة الدولي للكتاب أمام زوار دورته الـ42 باباً على عالم الغموض والخيال والمفاجأة، مع كوكبة من الكتّاب المتخصصين بأدب التشويق والغموض في فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان الإثارة والتشويق» التي تقام على مدار ثلاثة أيام في الفترة 8 إلى 10 نوفمبر المقبل. ويقدم المهرجان، الذي يقام بالشراكة مع «مهرجان الإثارة والتشويق» في نيويورك، منصة تجمع 10 كتّاب عالميين متخصصين بهذا النوع من الأدب.



2033 دار نشر توفّر 1.5 مليون عنوان

يستضيف المعرض 1043 دار نشر عربيّة و990 دار نشر أجنبيّة، وتتصدرُ قائمة المشاركات عربياً دولة الإمارات العربية المتحدة بـ300 ناشر، تليها جمهورية مصر العربية بـ284 ناشراً ثم جمهورية لبنان بـ94 ناشراً تليها سوريا بـ62 ناشراً، فيما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بحضور دور نشر من الهند، والمملكة المتحدة، وتركيا. ويعرض المشاركون 1.5 مليون عنوان منها 800 ألف عنوان عربي، و700 عنوان من اللغات الأخرى.



مؤتمر المكتبات

يشهد المعرض انطلاق الدورة العاشرة من «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات» بالشراكة مع جمعية المكتبات الأميركية في الفترة بين 7 و9 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 400 متخصص وممثل لأمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من المنطقة والولايات المتحدة، ونحو 30 دولة أخرى.

ويفتتح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 للجمهور في «إكسبو الشارقة» يومياً على مدار الفترة من 1 ولغاية 12 نوفمبر 2023، من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 10 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساءً، وأيام السبت والأحد من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 مساء.