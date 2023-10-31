بدور القاسمي تتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق «الشارقة للكتاب 2023»

الشارقة (الاتحاد)

قامت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بجولة تفقدية، أمس الثلاثاء، في موقع تنظيم الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة، بهدف الاطلاع على جاهزيّة الحدث واستعداداته النهائية لاستقبال المشاركين والزوّار في أكبر دورة في تاريخه من حيث المشاركة الدولية بـ108 دول، وذلك برفقة أحمد بن ركاض العامري المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وخولة المجيني، منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب.

وأشادت الشيخة بدور القاسمي بكافة الجهود المبذولة من فريق عمل الهيئة واللجان المنظمة لضمان نجاح هذا الحدث الثقافي البارز، مؤكّدة دوره في إثراء الثقافة والأدب ودعم قطاع النشر محلياً وعالمياً، معربة عن تطلّعها لتنظيم دورة استثنائيّة لهذا العام. ويفتح المعرض أبوابه للزوّار اليوم الأربعاء 1 نوفمبر ولغاية 12 نوفمبر 2023 تحت شعار «نتحدّث كُتباً».