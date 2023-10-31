«الشارقة للكتاب».. هنا تلتقي ثقافات العالم

محمد عبد السميع (الشارقة)

من التظاهرات الثقافية المهمة في الشارقة والإمارات والوطن العربي والعالم، معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يحظى كلّ عام بحضور كبير وتجري خلاله أنشطة واستضافات ينتظرها المثقفون والمبدعون وهواة الكتاب والعائلات، فضلاً عن حضور دور النشر العربية والأجنبية في المعرض، الذي تميز في كلّ دورة من دوراته بحسن التجهيز واستقبال الضيوف.

وأصبح معرض الشارقة الدولي للكتاب، وعدا كونه ملتقى سنويّاً يشتمل على مفاجآت في عالم النشر واستضافة الأسماء الكبيرة، فرصةً لإعلان الإنجازات الكبرى التي تحققها إمارة الشارقة، كما في نشر مجلدات مهمة وحيويّة ومواكبة من «المعجم التاريخي للغة العربية»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتعاون مع اتحادات مجامع اللغة العربية، وأُشهرت منه خلال الدورات القريبة الماضية مجلدات مشغولة بعناية، بحسب أحرف اللغة العربية ومشتملاتها من الجذور وأوجه الاستعمال، وكلّ ما يحتاجه باحث اللغة العربية في هذا المجال.



الوصول إلى العالميّة

ووصل معرض الشارقة الدولي للكتاب، وعبر دوراته الناجحة، إلى العالمية وبجدارة، من حيث تنظيمه وعدد دور النشر التي تتوخى المشاركة فيه، وإضافةً إلى ذلك لم يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب أيضاً مجرد معرض للبيع أو الشراء، بل لقد أصبح مشروعاً ثقافيّاً له مقوماته وأوجه نشاطاته، كما في إعلان صاحب السمو حاكم الشارقة في دورات المعرض الماضية عن «المدينة الحرة للنشر»، بقصد التخفيف عن الناشر وفق هذه المدينة، وتحررها من الضرائب، لتكون نموذجاً في صناعة النشر والتشجيع عليه، علاوةً على حضور الدعم اللوجستي داخل المعرض من النسخ السريع وأعمال الطباعة الآنية بالتعاقد مع أكبر الشركات العالميّة والنوعيّة في هذا المجال.

ولا يخلو معرض الشارقة الدولي للكتاب أيضاً من الجوائز، التي هي علامة فارقه في أيّ معرض، وهي جوائز تتوزع في مجالات الرواية والدراسات والإبداع الأدبي والكتب النوعية، وخلافه من جوائز الترجمة وثقافة الطفل وغيرها.



مؤتمرات حيويّة

أمّا المؤتمرات التي تقام خلال المعرض، فهي غاية في الدقة والتنظيم، من حيث توخيها دعم الناشر والمهتم وتطوير هذه الصناعة والمواءمة بين النشر الإلكتروني والورقي، مثل مؤتمر الناشرين، ومؤتمرات تتعلق بالتدريب، والأمور المكتبية، كما لم يترك المعرض مفردةً تتعلق به، من الترفيه أو الثقافة أو استهداف العائلة، إلا وكانت حاضرةً على أجندته، باعتباره ساحةً مفتوحةً على الثقافة والتوعية.



أسماء شهيرة

كما أنّ استضافة الأسماء الكبيرة والمؤثرة وعمل حوارات بينها وبين الجمهور، أمرٌ مهم، حيث يسعى العرب والأجانب لحضور هذه اللقاءات الإنسانية من شتى دول العالم، في حمل القضايا الفكرية العربية والإنسانية، ومناقشة أشدّ القضايا الثقافية العالمية إلحاحاً على البشريّة ومستقبلها، ولأنّ المواكبة والتطور أمرٌ لا يمكن التخلي عنه أو نسيانه، فقد طرق معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا المجال بقوّة، فاستضاف خبراء وشباباً مبدعين، ومنحهم الفرصة للاستزادة والنقاش وقراءة الواقع.

كما لم تكن الفنون والثقافة والآداب والأمسيات وحفلات تواقيع الكتب غائبةً عن منصة المعرض، حيث كان كل ذلك حاضراً، إلى درجة أنّ المجتمع وبكل شرائحه أصبح مهتمّاً بقراءة الكتاب والبحث عن صفحات ومجالات جديدة من الاهتمامات والأذواق. كما جاءت شعارات المعرض كلّ عام ذكيةً في طرحها ومتناسبةً مع البرامج المتاحة، ليكون معرض الشارقة الدولي للكتاب وبحقّ، درةً في عالم النشر العربي والعالمي، نحو استقطاب الكفاءات وكل ما يتعلق بذلك من إبداع.



مستخلصات فكريّة

وأخيراً، تصلح ندوات وأوراق ومستخلصات وأرشيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتكون وثيقةً عالميةً للإنسانية للتحاور والتلاقي الثقافي العالمي. وقد تجسد كل ذلك في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، التي تنطلق اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، حتى 12 نوفمبر، حيث سنكون مع مشاركة 108 دول عربية وأجنبية، وحضور 2033 ناشراً وعارضاً، بواقع 1.5 مليون عنوان، كما يوقع 600 مؤلِّف كتبهم الجديدة، ومنهم نخبة من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب.

وتُنظّم في المعرض 1700 فعالية متنوعة بمشاركة أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة تلبي جميع الاهتمامات والأعمار.

وجاء شعار المعرض لهذا العام بعنوان «نتحدث كتباً»، بما يحمله هذا الشعار من معنى. كما يستضيف المعرض في هذه الدورة كوريا ضيف شرف، مسلِّطاً الضوء على المشهد الثقافي والمعرفي الكوري، وخاصةً في مجال الأدب والفن والتكنولوجيا. ولا يقف المعرض عند هذا الحد، بل يقدم كذلك ولأول مرة معرضاً تاريخيّاً بالتعاون مع جامعه كويمبرا البرتغالية، ليضمّ في جنباته 60 قطعة من المقتنيات الأثرية النادرة.



الترفيه المجتمعي

أما المساحات التفاعلية في المعرض، فتتوخى تثقيف الزوار وترفيههم وتنمية مهاراتهم، باعتبار المعرض مهتمّاً بالجمهور وإثراء ثقافتهم في كل دورة. وتنطلق رؤية المعرض من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بأن تكون الشارقة ملتقىً للمعرفة والثقافة والكتاب، إذ غدت مركزاً للقاء الشرق مع الغرب، بفضل هذه الرؤية والحرص على وصول الكتاب إلى كلّ القراء ولهذا نجحت الشارقة في أن تكون مركزاً لصنّاع الكتاب في المنطقة، ضمن تطلّع لأن تكون «طريق الحرير» لناشري العالم، وذلك ثمرة للعمل الدؤوب سنين طويلة. كما يهتم المعرض أيضاً بتقديم إضافات نوعية وعالمية من خلال جهود وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، للنهوض بصناعة النشر في الشارقة والإمارات والعالم، وجعل الكتاب مصدراً مهمّاً من مصادر التنمية والصناعات المعرفية.



حضور بارز

على المستوى العربي تشارك في المعرض 1043 دار نشر عربية، و990 دار نشر أجنبية، وتتصدر الإمارات ومصر ولبنان قائمة المشاركات العربية، كما يلاحظ حضور الهند وبريطانيا وتركيا على مستوى المشاركات الأجنبية، ويشتمل المعرض على 800 ألف عنوان عربي، و700 عنوان من لغات أخرى، وكالعادة يحرص على استضافة النخب من كبار الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين وأسماء حصلت على جائزة نوبل للآداب وجوائز عربية وعالمية مرموقة. ويحلّ على المعرض 127 ضيفاً عربيّاً ودوليّاً من 33 دولة للمشاركة في 460 فعالية ثقافيّة متنوعه النشاطات وورش العمل والبرامج وقصص التجارب الإبداعية.

ويستضيف المعرض نخبة من الأسماء الثقافية والكتّاب والمفكرين والشعراء الإماراتيين، كما يستضيف مجموعة بارزة من المبدعين العرب، وينتظر الجمهور في دورة هذا العام ضيوفاً أجانب بارزين.



مقتنيات نادرة

وتُعرض في الدورة الحالية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وبالتعاون مع جامعة كويمبرا 60 قطعة من مقتنيات أثرية، من بينها مخطوطات وكتب نادرة وخرائط وأدوات بحرية وقطع فنية، في مبادرة تعكس عمق الروابط بين جامعة كويمبرا البرتغالية والحراك الثقافي في الشارقة، والتي عززها حصول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدكتوراه الفخرية من الجامعة عام 2018.

ويشتمل المعرض على سلسلة مؤتمرات، بمشاركة مؤرخين بارزين لمناقشة جوانب مختلفة من التاريخ البرتغالي وتاريخ المنطقة.

كما يستضيف المعرض الدورة الثانية من مهرجان «الإثارة والتشويق»، في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، بمشاركة نخبة من الكتّاب المتخصصين في أدب التشويق والجريمة، ويوفر كذلك منصةً لعشرة مؤلفين دوليين من أصحاب الكتب الأكثر مبيعاً، للقاء عشّاق الألغاز والغموض وقصص التشويق في المنطقة.



عروض مسرحيّة

ويقدم المعرض أكثر من 130 عرضاً ما بين المسرحيات والعروض الراقصة والجوالة والسيمفونيات الغنائية بمشاركة فنانين من 14 دولة. ويستضيف المعرض مسرحيه «سجن باركود» الإماراتية الغنائية التي تستهدف الفئة العمرية 18 عاماً وما فوق، كأضخم عرض مسرحي إماراتي لعام 2023، إضافة إلى استضافة المسرحية الغنائية لمجموعة ALJ sisters المخصصة للأطفال. ويقدم المعرض في ركن الطهي 45 فعالية لـ 12 طاهياً أجنبيّاً من أصحاب الخبرات العالمية والمؤلفات ذات العلاقة.

كما سيكون الجمهور يوميّاً على موعد مع عدد من ورش العمل والجلسات المتخصصة بمواقع التواصل الاجتماعي، في قراءة لمواضيع الذكاء الاصطناعي وصناعه المحتوى وتعزيز الشراكات والتعاون مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، ويشارك في ركن التوقيع أكثر من 300 كاتب من جنسيات مختلفة.



دورات ومؤتمرات

كان المعرض بالتعاون مع جامعة نيويورك قد نظم دورة تدريبية للناشرين العرب والأفارقة تناولت استراتيجيات النشر وسرد القصص ومواضيع مهمة. واستضاف المعرض أيضًا مؤتمر الناشرين في دورته الـ 13، حيث جمع عددًا من ممثلي دور النشر والوكلاء الأدبيين من مختلف دول العالم ووفّر فرصة للمشاركات على منصات مخصصة للاجتماعات وعقد الصفقات التجارية وتبادل الخبرات والمعارف.

ويستضيف المعرض أيضًا الدورة العاشرة من مؤتمر «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات»، بالشراكة مع جمعية المكتبات الأميركية في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 400 متخصص وممثل لأمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من المنطقة والولايات المتحدة ونحو 30 دولة أخرى.