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التعليم والمعرفة

عناوين متنوعة لـ«تراث الإمارات» في «الشارقة للكتاب»

عناوين متنوعة لـ«تراث الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
2 نوفمبر 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية أبوظبي، في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وتقدم مشاركة النادي في المعرض للقراء عناوين تنتمي إلى حقول التراث والتاريخ والثقافة العربية والإماراتية، حيث تمثل إصدارات نادي تراث الإمارات مصادر ومراجع للباحثين والأكاديميين في جوانب التراث الأدبي والشعري والحياة الاجتماعية والفنون الشعبية والمؤلفات الموسوعية والكتب المحققة. ويضم النادي في جناحه العديد من إصداراته. كما يحرص النادي من خلال مشاركته في المعرض على إيصال رسالته الثقافية والتراثية والتاريخية، وذلك من خلال برنامج ثقافي يضم عدداً من الجلسات الحوارية والمحاضرات التي يستضيف من خلالها مختصين وباحثين وكتاباً يتناولون من خلالها عدداً من الموضوعات الثقافية والتراثية التي تتسق مع طبيعة الحدث، ومع أهداف النادي.

نادي تراث الإمارات
الإمارات
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض الشارقة للكتاب
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