«تريندز» يشارك في المؤتمر الدولي الأول حول البحوث التطبيقية

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في المؤتمر الدولي الأول «البحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.. ممارسات عالمية متعددة التخصصات»، باعتباره راعياً رسمياً، والذي ينظمه معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، التابع لجامعة الشارقة، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى الثاني من نوفمبر الجاري، بمشاركة علماء وخبراء وأكاديميين وباحثين من 40 دولة.

كما يثري «تريندز» المعرض المصاحب للمؤتمر، بجناح خاص يحوي سلسلة من إصدارات وأبحاث ودراسات المركز المتنوعة، حيث تسلط الإصدارات المعروضة في الجناح الضوء على العديد من المجالات البحثية، ومنها «العلوم الإنسانية، والبيئة والتنمية المستدامة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، والتنمية الاقتصادية، والأمن الإنساني، والاقتصاد السياسي الدولي، والسياسات الوطنية، إضافة إلى التحليلات الاستراتيجية، ودراسات التسامح والتعايش، وبرنامج الباحثين الشباب».



النهوض بالبحث العلمي

وبهذه المناسبة، ثمن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، المشاركات العالمية التي يحظى بها المؤتمر، مؤكداً أن المركز، من خلال فرق عمله المتنوعة والمتناغمة، يسعى إلى النهوض بالبحث العلمي بمختلف أشكاله، وذلك من خلال الإنتاج العلمي والمعرفي والإبداعي الهادف، الذي يستند إلى معايير عالمية دقيقة.

وبين العلي أن البحث العلمي يتمتع بالشمولية التي تمكنه من طرق مجالات الحياة كافة، مشدداً على أهمية البحث العلمي البناء في المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية، لما يمتاز به من مرونة وقدرة على التكيف مع جميع القضايا والأحداث والأزمات، وهو ما تؤكده محاور وجلسات المؤتمر الدولي الأول.



تشكيل الوعي المجتمعي

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» إلى أن البحث العملي مصدر مهم ورئيسي في تشكيل الوعي المجتمعي والإنساني وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع، إلى جانب ضرورة توجيه البحوث والدراسات لاستشراف المستقبل.

وذكر العلي أن استراتيجية مركز تريندز العالمية تسعى إلى توظيف البحوث والدراسات الوازنة، والشراكات الفاعلة للتأثير والمساهمة في بلورة السياسات فيما يتعلق بكل مناحي الحياة، خاصة الاجتماعية والإنسانية، مبيناً أن الإنتاج البحثي والمعرفي لـ«تريندز» يراعي أيضاً قواعد التحليل والنقد واستشراف المستقبل، الملتزمة بالضوابط العالمية الصارمة للبحث العلمي الجاد والهادف.



دور ريادي

إلى ذلك، كرمت جامعة الشارقة مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ممثلاً في الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، وذلك لدور «تريندز» الريادي والإيجابي والفعال في النهوض بحركة البحث العلمي، ورفد مجتمع الخبراء والباحثين والأكاديميين بإصدارات ودراسات وأبحاث نوعية في مجالات عدة، خصوصاً مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وقام الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، يرافقه الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي، بتسليم درع التكريم إلى الدكتور محمد العلي، حيث ثمنا جهود مركز تريندز البحثية والعلمية والمعرفية، مشيدين برعاية المركز للمؤتمر الدولي الأول «البحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.. ممارسات عالمية متعددة التخصصات»، ومشاركة «تريندز» أيضاً بجناح ثري ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر.



جناح خاص

شهد جناح «تريندز» الخاص المشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر، توافد أعداد كبيرة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من المشاركين وحضور المؤتمر الدولي الأول، ومنهم العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والأستاذ الدكتور كين رذرفورد، قائد الائتلاف الحائز جائزة نوبل، الذي قاد معاهدة حظر الألغام الدولية، والأستاذ الدكتور فاكر الغرايبة، ​مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، التابع لجامعة الشارقة.