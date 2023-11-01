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التعليم والمعرفة

نسخة من صحيفة «الاتحاد» توثق للدورة الأولى لمعرض الشارقة للكتاب

حاكم الشارقة خلال زيارته منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية بحضور بدور القاسمي (من المصدر)
2 نوفمبر 2023 01:20

الشارقة (الاتحاد)
انطلقت فعاليات منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية في النسخة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بعد الافتتاح الرسمي، واطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال استقبال سموه في جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية، على نسخة من صحيفة «الاتحاد» توثق لافتتاح معرض الكتاب العربي الأول بالشارقة في مايو 1979، واستمع إلى شرح عما تضمه المنصة، وما تقدمه لجمهور المعرض من زوار ومشاركين، وأشاد سموه بالدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد حفظ ذاكرة الوطن.

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وقدمت منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، صورة عن صحيفة «الاتحاد»، وصوراً تاريخية توثق افتتاح الدورة الأولى للمعرض. وتأتي أهمية النسخة التاريخية لصحيفة «الاتحاد» في أنها تقدم التاريخ الدقيق والموثق للدورة الأولى من معرض الشارقة الدولي للكتاب في عام 1979، وهذا ما جعلها تجذب كبار الزوار والمهتمين بتاريخ المعرض الذي أضحى تظاهرة ثقافية عالمية.

إصدارات متنوعة
وتقدم منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية للزوار الإصدارات المتنوعة والثرية بالمعلومة الموثقة التي تدوّن تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وتتزين جدران المنصة بالصور التاريخية التي ترصد محطات مهمة في حياة المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهو يعمل من أجل الارتقاء بوطنه وأبناء شعبه، وكذلك توثق جوانب من الاهتمام الذي تلاقيه دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادتها الرشيدة التي تسير على خطى الوالد المؤسس، من أجل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق للأجيال. 
واحتفت منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية أيضاً بإمارة الشارقة، ماضيها العريق وحاضرها الزاهر، وعرضت على شاشات كبيرة عدداً من الأفلام الوثائقية، وزينت جدرانها بالصور التاريخية مما يحتفظ به الأرشيف والمكتبة الوطنية في أرشيفه الثري بالصور التي توثق تاريخ دولة الإمارات وإنجازات قادتها العظام. وتعرض المنصة لوحة كبيرة عليها أهم الخدمات التي يمكن طلبها إلكترونياً، ويقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية لجمهور الباحثين وللوحدات الأرشيفية في المؤسسات الأرشيفية في الدولة، وعلى صعيد تزويدهم بالإصدارات، وتشخيص الأرشيفات وتنظيمها، وتقديم المشورة، والنظر في إتلاف الوثائق عديمة الفائدة وغيرها. كما تعرض المنصة على إحدى واجهاتها لوحة مخصصة لاهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة، وتبرز فيها اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الرشيدة بالاستدامة، وإدراكهم لأهمية حماية البيئة ومواردها، بوصفها أمانة يجب الحفاظ عليها.

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