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"أبوظبي للغة العربية" يُعلن القوائم القصيرة لفروع جائزة سرد الذهب

" أبوظبي للغة العربية" يُعلن القوائم القصيرة لفروع جائزة سرد الذهب
2 نوفمبر 2023 13:03

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن القوائم القصيرة لفروع جائزة "سرد الذهب" في دورتها الأولى، والتي تهدف إلى تكريم المبدعين بفن السرد من رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربيا وعالمياً، وبناء سردية إماراتية ترصد ماضي وحاضر ومستقبل الدولة وتُثري القطاع الثقافي بأعمال نوعية في هذا الفن الأصيل.

وضمت القوائم القصيرة 13 عملاً من عدة دول، من بينها، دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والمغرب.
واشتملت القائمة القصيرة لفرع "القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة" على أربعة أعمال، هي، "زلزال"، للكاتب عبدالرحيم سليلي من المغرب، و"مصر ابن عروس: المتاهة والخلاص"، للكاتب محمود سعيد محمد من مصر، و"ما بين شقي رحى"، للكاتبة رانيا أحمد هلال كامل من مصر، و"مرثية العطر والبحر"، للكاتبة هدى الشماشي من المغرب.

وفي فرع "القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة" تتنافس ثلاثة أعمال، هي، "قميص تكويه امرأتان" للكاتب أحمد الدريني من مصر، الصادرة عام 2019، و"عندما كانت الأرض مربعة" للكاتبة لولوة المنصوري من الإمارات، الصادرة عام 2020، و"ثور هائج"، للكاتب هشام شعبان من مصر، الصادرة عام 2023.

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وبالنسبة لفرع "السرود الشعبية" اشتملت قائمته القصيرة على ثلاثة أعمال هي، "سوالف سكيك" للكاتبة ميسون يوسف الأنصاري من الإمارات، الصادرة عام 2021، و"بنات واق واق" وحكايات أخرى، للدكتور عبدالعزيز المسلم من الإمارات الصادرة عام 2023، و"رحلة البطل في حكاية (العقيلي واليازية)" من التراث الإماراتي، للدكتور عايدي علي جمعة من مصر، الصادرة عام 2023.

أما فرع “السرد البصري" فتضمنت قائمته القصيرة ثلاثة أعمال، هي "الزهرة التي لا تموت"، لـ محمد حسن أحمد من الإمارات، و"الطالب الذي يقرأ القرآن"، لـ حسين سعيد باقر آل هاشم، من المملكة العربية السعودية، و"تسبيح"، لـ موزة الفلاسي من دولة الإمارات.

 

المصدر: وام
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