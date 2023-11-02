واقع مسرح الطفل في مجلة «المسرح»

الشارقة (الاتحاد)

تضمن العدد «50» (نوفمبر) من مجلة «المسرح»، التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، مجموعة متنوعة من المقالات والحوارات والمتابعات حول النشاط المسرحي في الوطن العربي والعالم. ونشرت المجلة في باب «مدخل» إفادات لعدد من الفنانين المحليين حول واقع مسرح الطفل وآفاقه المأمولة، وذلك لمناسبة التحضيرات الجارية لاستقبال الدورة الجديدة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل (ديسمبر).

وفي «قراءات» كتب باسم صادق عن الإعداد وطرافة المضمون والأداء التمثيلي في عرض «بعيد عنك» الذي قدمه المخرج المصري محمد عبدالستار، وتطرقت سعيدة شريف إلى الخصائص الفرجوية والبعد الاستعراضي في «لافيكتوريا» أحدث أعمال المخرج المغربي أحمد أمين الساهل، وكتب محمد سيف عن «التمسرح»، والصلة بين الممثل والدمية، في ضوء مشاهدته لـ«مايراوش- blackout» للمخرج التونسي منير العرقي.

في «حوار» نشرت المجلة مقابلة مع المخرج الكويتي عبدالله العابر تحدث فيها عن بداياته، وأبرز المؤثرات الاجتماعية والثقافية التي شكلت شخصيته، ودور المسرح في المجتمع.

وفي «صروح» كتب الحسام محيي الدين عن دور مركز إشبيلية الثقافي في إنعاش حركة المسرح بالجنوب اللبناني، وفي «أسفار» حكى كمال خلادي رحلته إلى لندن، وتناول محمد علام تجربة المخرج الإماراتي عبدالله آل علي في عرض «الخيار الأخير».

ونقرأ في «متابعات» مقالة كتبها فنسنت رافيس وترجمتها لمى عمار حول موضوعات وتقنيات النصوص المسرحية التي كتبها الحائز لجائزة نوبل للآداب هذا العام، يون فوسه، وعن نصه «شخص ما سوف يأتي» كتب أسامة أبوطالب. ونطالع في الباب نفسه حوارات قصيرة.

وسلط باب «رسائل» الضوء على أحداث في الشارقة والجزائر والرباط وستوكهولم.