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التعليم والمعرفة

إسراء النمر.. وإعادة اكتشاف قصيدة النثر

إسراء النمر
3 نوفمبر 2023 01:43

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

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«اخترتُ قصيدة النثر بوعي تامٍ فهي القصيدة التي تُشبهني في تحررها وبحثها الدائم عن التفاصيل، فبعيداً عن الصراعات التي تدور حولها والتي لا أحب المشاركة فيها، إلا أنني لا أستطيع تخيل نفسي في كتابة الشعر العمودي أو شعر التفعيلة، إنه لا يُشبه عصري الذي وُجدت فيه ولا يُشبه طريقتي الهادئة في إلقاء الشعر، أشعر بأنني لو كتبتُ هذين النوعين من الشعر سأكون زائفة ولن يصدقني أحدٌ».. هكذا تبرر الشاعرة المصرية إسراء النمر أسباب انحيازها لقصيدة النثر. 
وقالت النمر، إن الشاعر أو الكاتب قد يتناول سيرته الذاتية في أعماله الإبداعية لكي يضع يده على أسئلة تهمنا جميعاً كبشر، ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع الجزم بأن كل ما كتبه الشعراء أو الكُتّاب كان جوانب من حياتهم، فهناك من يكتب سيرته بشكل علني وواضح، وربما يكتب الشاعر عن مشهد عابر في يومياته، ولكن المهم أن يكون صادقاً حين يكتب عن حياته أو حياة الآخرين لكي تستطيع قصيدته أن تلمس شغاف قلب من يقرأ.
وقد أعدت إسراء كتاباً عن الأديبة الفرنسية «آني أرنو» الفائزة بجائزة نوبل للآداب 2022، بمشاركة عدد من المترجمين وتم توزيعه مجاناً مع مجلة «الثقافة الجديدة» القاهرية التي تشغل منصب نائب رئيس تحريرها؛ بهدف تقديم خدمة للقارئ بتعريفه بهذه الكاتبة التي تعتبر من أهم الأدباء الذين تأثر بهم عدد من كُتّاب جيل التسعينيات في مصر. 
وآخر إصدارات إسراء هو «ألعاب حسين عبدالعليم»، وقالت إنه أحد الذين تركوا بصمة في الرواية المصرية واستطاع أن ينحت من العامية فصحى جديدة، ولكنه لم يأخذ حقه وتم التعامل معه كأن لم يكن، وقد لمست ذلك عقب وفاته في فبراير 2019، التي مرت في صمت ولم تلقَ أي اهتمام وكانت نيتها أن تكتب عنه موضوعاً صحفياً كي ترد له بعض حقه المهدور.
وتؤمن إسراء النمر بأن الكاتب الحقيقي، أياً كان عمره، والممتلئ بذاته وبموهبته، لن يشعر بأي منافسة من أي موهبة أخرى، خاصة إن كانت جديدة، ومن هنا تشعر بأن ممارستها للصحافة والشعر يكملان بعضهما بعضاً ولذلك فهي تعمل بنصيحة شارل بودلير: «كن شاعراً، حتى في النثر»..

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