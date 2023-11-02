فاطمة المحمود: خطوط مستدامة للإنتاج الإبداعي المحلي

نوف الموسى (دبي)

يستمر النقاش الرئيسي بمعرض «مصممون من الإمارات» في «داون تاون ديزاين» الذي ينظم ضمن «أسبوع دبي للتصميم»، المتوقع انطلاقه في 7 من نوفمبر الجاري، حول ثقافة إنتاج القطعة الفنية في مجتمع الإبداعي المحلي، وكيف يُمكن تأسيس خطوط تنفيذية مستدامة لشركات إنتاج تدرك مسألة الإنتاج المحدود لعدد من القطع الفنية، ذات الجودة العالية، والتي تستهدف مستفيدين يقدرون قيمة القطع نفسها، حيث إن إنتاجها بكميات كبيرة قد يضعف من مكانتها السوقية، والجوانب الفنية والاجتماعية، وجميعها بمثابة تحديات لوجستية، أوضحت تفاصيلها القيّمة على معرض «مصممين من الإمارات» في حوار لـ«الاتحاد»، مبينة أن الإنتاج في مجال التصميم، يُعد ثقافة قائمة بذاتها، والتي ترى أنها بدأت تحضر تدريجياً في المناطق الصناعية الفنية مثل القوز الصناعية بمدينة دبي، ولكنها بطبيعة الحال تحتاج أيضاً إلى وقت وممارسة لتحقيق الإدراك المتبادل بين مصمم القطعة الفنية ومنفذها. وعن ذلك قالت: «تعمل شركات الإنتاج الحالية في المنطقة المحلية، على قبول عروض تنفيذ أعمال المصممين بكميات كبيرة تتجاوز أحياناً 100 أو 300 قطعة، وفي المقابل فإن المتعارف عليه في فضاءات التصميم العالمية، أن إنتاج القطعة الفنية قد يكون ما بين 25 و50 قطعة، كحد أقصى، ومن هنا فإن استحضار أشكال إنتاجية جديدة في المنطقة، يستدعي أحد أهم النقاشات التي يمكن طرحها في أسبوع دبي للتصميم، والمساهمة في فتح أفق جديدة، بالتوازي مع مفهوم الاستدامة، ومسألة التأثير الاجتماعي ودورها في الوعي البيئي، كموضوع رئيسي في معرض مصممين من الإمارات».

وما يساهم فعلياً في إثراء مجال التصميم الفني المحلي، كما أشارت القيّمة فاطمة المحمود، هو التركيز على جوهر المواد المستخدمة في عملية الإنتاج، فالمطلع على معرض «مصممين من الإمارات»، سيلاحظ المعايير الرئيسية التي من خلالها يسرد المصممون مروياتهم الإبداعية، المبنية على مواد قابلة لإعادة التدوير، وفي الوقت ذاته، تعبر عن أصالة التواصل مع بيئة الحياة المحلية. وفيما يتعلق بمجال عملها، في تنظيم المساحة العامة للمعرض، استوحت القيّمة فاطمة المحمود من «العمارة الإماراتية»، نقاطاً للتواصل البصري، لربط سرديات المصممين، وحاجة كل قطعة فنية للتعبير عن ذاتها، واستخداماتها الوظيفية. وأضافت فاطمة المحمود أن المعرض يحتفي بالمصممين الناشئة، إلى جانب المصممين الصاعدين، بمشاركة 24 مصمماً من الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، وجاء من بين المواد المستخدمة مستخرجات من الأشجار المحلية، إضافة إلى منسوجات قطع السجاد، مقدمةً حالة ثقافية لمضامين التراث وجماليته بهيئة عصرية، خاصةً أننا نتحدث عن مكونات هندسية تؤثث البيوت في المجتمع المحلي، فلا يُكمن اعتبارها سوى مؤشرات اجتماعية لمعنى التحولات في الكيفية التي يبني فيها الإنسان مساحته الشخصية المشتركة مع أسرته، وفي أماكن العمل، والفضاءات الترفيهية العامة. والتعاونات الأساسية بين «هيئة دبي للثقافة والفنون»، و«أسبوع دبي لتصميم»، ومعرض «داون تاون ديزاين»، في موقعه بـ«حي دبي لتصميم»، ساهمت بشكل استثنائي طوال السنوات السابقة، كما أوضحت القيّمة فاطمة المحمود، في بناء منصة عالمية من شأنها أن تتيح للمصممين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، والمصممين عموماً الذين يمثلون الاستوديوهات الفنية، تأسيس شبكة مهمة من العلاقات التي من شأنها أن تعزز حضورهم كمبدعين في قطاع التصميم العالمي.