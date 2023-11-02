فعاليات ثقافية وتراثية لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تشارك إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في إطار استراتيجيتها لتعريف الجمهور بالمبادرات التراثية والثقافية التي تمثل قيمة أدبية وفكرية تسهم في صون الموروث الشعبي الإماراتي، وصون الهوية الوطنية، من خلال مجموعة من الإصدارات والمبادرات.

وتتنوع الفعاليات الثقافية والتراثية التي تشهدها المنصة الموجودة في القاعة 5 من المعرض، حيث كرّم عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفائزين في مسابقة القصة القصيرة في دورتها الخامسة، والتي تُقام بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم الأساسي، وتهدف إلى تشجيع الأطفال والناشئة على القراءة والمطالعة، وتنمية مهارات الكتابة الإبداعية، وعن فئة من 12 - 14 سنة تمكنت حلا حمدي الزوكاني من تحقيق المركز الأول، تلتها آمنة أحمد السويدي، وجاءت منال ماهر البستكي في المركز الثالث.

أما عن فئة من 15 - 17 سنة، فقد حلّت شوق أحمد جمعة في المركز الأول، وحصلت ندى جمال حسن على المركز الثاني، أما المركز الثالث فذهب إلى سالم حسن الشامسي.

وأكد عبدالله حمدان بن دلموك، أثناء زيارته لأقسام المعرض، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب أصبح قبلة ثقافية سنوية للمبدعين والمفكرين، حيث يستقطب الناس من جميع دول العالم، مشيراً إلى أن المركز حريص دائماً على المشاركة في المعرض.