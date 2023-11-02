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التعليم والمعرفة

«أكاديمية الشعر» تعرض أحدث إصداراتها في معرض الشارقة للكتاب

«أكاديمية الشعر» تعرض أحدث إصداراتها في معرض الشارقة للكتاب
3 نوفمبر 2023 01:43

الشارقة (وام)

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تشارك أكاديمية الشعر، التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023. وتعرض الأكاديمية، عدداً كبيراً من العناوين لتضع أمام زوار المعرض مجموعة من أحدث إصداراتها خلال العام الماضي، إلى جانب إصدارات لمفكرين ومترجمين ونقاد وشعراء من دولة الإمارات ومختلف دول العالم العربي. وتحرص أكاديمية الشعر على المشاركة في كل دورة من دورات معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يستقطب اليوم أهم وأبرز دور النشر العربية والعالمية، وأوجد له مساحة كبيرة في الفعاليات العالمية الخاصة بعملية النشر والترويج للكتب. وتواصل الأكاديمية من خلال هذه المشاركة دورها في دعم الكِتاب والمؤلف، من خلال نشر الأعمال الإبداعية وعرضها أمام آلاف الزوار والمهتمين، وتسليط الضوء عليها ومتابعتها والترويج لها، إيماناً منها بأهمية الكتب في إثراء الفكر الثقافي، وضرورة وصول الكتاب إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء والمتابعين.

أكاديمية الشعر
الإمارات
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض الشارقة للكتاب
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