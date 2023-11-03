«الناشرين الإماراتيين» تخاطب القرّاء بإصدارات 36 دار نشر

الشارقة (الاتحاد)

تشارك «جمعية الناشرين الإماراتيين» في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، المحفل الأدبي الأبرز عربياً الذي يستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، حيث يزخر جناحها بمجموعة غنية من أحدث إصدارات 36 ناشراً من أعضائها قوامها 450 عنواناً تلامس موضوعاتها التوجهات الفكرية لشتّى أطياف مجتمع الإمارات بثقافاته المتنوعة.

وخلال مشاركتها في المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب هذا العام تحت شعار «نتحدث كتباً» في مركز إكسبو الشارقة، تقدم الجمعية عبر مشروعها الرائد «منصة» 7000 كتاب تسعى من خلالها إلى نشر المعرفة وتغذية شغف القراءة في الإمارات والمنطقة، فضلاً عن توسيع رقعة انتشار إصدارات ناشريها بما يدعم مبيعاتهم، ويفتح أمامهم قنوات جديدة لدعم أعمالهم.



منحة الناشر

ويحفل برنامج الجمعية ضمن فعاليات المعرض بعدد من الجلسات الحوارية التي تستهدف الناشرين وزوار المعرض على حد سواء، إذ عقدت في 02 نوفمبر جلسة تعريفية حول «منحة الناشر الإماراتي» للكتب المتخصصة في مجال المكتبات، والتي جاءت ثمرة اتفاقية التعاون التي وقعتها «الناشرين الإماراتيين» مع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في مايو المنصرم.

وفي إطار تفاعلها مع المنتج الأدبي لكوريا بوصفها ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، تشارك الجمعية في جلسة بعنوان «تسليط الضوء على أدب اليافعين العربي والكوري» تلقي الضوء خلالها على أدب اليافعين العربي والكوري. وسيناقش كل من العنود علي، مديرة المشاريع في جمعية الناشرين الإماراتيين، ولينا شبارو، مديرة حقوق النشر في دار «ثقافة للنشر والتوزيع»، والمؤلفة الكورية، سون مي هوانج، وبياترس واي لين، الوكيل الأدبي لـMatchWHALE في كوريا، التجربتين العربية والكورية في إثراء ثقافة القراءة بين اليافعين عبر التطرُّق إلى محاور عدة.



قنوات جديدة

وأكّد عبدالله الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، أن مشاركة الجمعية في المعرض تندرج ضمن سلسلة مبادراتها الرامية إلى التعريف بتطور حركة النشر الإماراتية، وتعزيز حضور الناشرين المحليين في مختلف المعارض والمحافل الثقافية المحلية والعالمية، ما يسهم في فتح قنوات جديدة أمامهم للتواصل مع كبار الناشرين العرب والأجانب، وبحث آفاق التعاون في مجال تبادل حقوق النشر وترجمة الكتب من وإلى العربية. مشيراً إلى حرص الجمعية على المشاركة السنوية في «هذا التجمّع الثقافي الكبير الذي يشكّل جزءاً من المشروع الثقافي الأكبر لإمارة الشارقة، والذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترسيخ مكانة الإمارة كنقطة تلاقٍ وحوار لمختلف ثقافات العالم».