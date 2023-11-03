كتب نادرة في «الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

عُرضت واحدة من خمس نسخ فقط في العالم من الطبعة الأولى لرواية «هاري بوتر وحجرة الأسرار» لعام 1998، موقعة بخط الكاتبة البريطانية جيه كيه رولنغ، ضمن فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023»، مثيرة دهشة الزوار بسعرها الذي وصل إلى 50 ألف درهم، وندرتها وقيمتها الأدبية التي شكّلت الرواية الثانية من سلسلة روايات «هاري بوتر»، ونالت إعجاب القراء والنقاد، وتحولت إلى فيلم حقق إيرادات غير مسبوقة في شباك التذاكر حول العالم.

وقال أليكس وارن، مالك دار «زرزورة» للكتب النادرة التي تعرض الكتاب: «ربما تكون هذه النسخة من الكتاب هي رواية الأطفال واليافعين الأعلى سعراً في المعرض، لوجود خمس نسخ فقط منها في العالم بأسره، وهذه واحدة منها»، مشيراً إلى أن مؤسسته التي تتخذ من دبي مقراً متخصصة في الطبعات الأولى من الكتب والنسخ الموقعة بخط الكاتب والخرائط والمطبوعات والكتب القديمة والنادرة.



كتب نادرة

وخلال مشاركتها الأولى في «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، تعرض دار «زرزورة» مجموعة من الكتب النادرة، أبرزها نسخة من «الخيميائي» عام 1983 للكاتب البرازيلي باولو كويللو بسعر 1950 درهماً، وطبعة من كتاب «قطة بين الحمام» عام 1959 للكاتبة البريطانية أجاثا كريستي بسعر 1050 درهماً، ونسخة من كتاب «لوليتا» عام 1959 للكاتب الأميركي من أصل روسي فلاديمير نابوكوف بسعر 750 درهماً.

كما يعرض أليكس وارن، الذي ينحدر من مقاطعة يوركشاير شمال شرق إنجلترا وأسس «زرزورة» في شارع السركال بدبي قبل عام تقريباً، روايتي «الفك المفترس» بسعر 1200 درهم، و«الحديقة الجوراسية» بسعر 1100 درهم وكلتاهما للكاتب الأميركي مايكل كرايتون، وتم تحويلهما إلى أفلام سينمائية.

وأضاف: «تختلف هذه الإصدارات عن بقية الكتب لأنها تشكّل جزءاً من التاريخ ولأنها طبعات حصرية، وتوجد كتب حول العلم والرياضة والتاريخ والمذكرات والسير الذاتية».



كنز ثمين

وحول الاسم الذي اختاره للدار وهو اسم واحة أسطورية في الصحراء الكبرى غرب نهر النيل في مصر أو ليبيا، قال وارن: «يوجد عدد من الحكايات الأسطورية حول هذه الواحة حيث تم إرسال عدة بعثات للعثور عليها، فالفكرة هي العثور على كنز ثمين وسط الصحراء، وآمل أن يجد القرّاء هذا الكنز من خلال كتبنا».

وتضم مجموعة الكتب النادرة المعروضة، نسخة من كتاب «الرمال العربية» من عام 1959 للمستكشف والكاتب البريطاني ويلفريد ثيسيجر، بسعر 2100 درهم، وتتناول رحلات المؤلف وأسفاره لاستشكاف صحراء الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية بين عامي 1945 و1950، في محاولة لتوثيق حياة البدو الرحّل والسكان المقيمين فيها.