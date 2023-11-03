كتاب «بلا كلمات» يحقق انتشاراً واسعاً بين الأطفال

الشارقة (الاتحاد)

أكد الكاتب الكوري بارك هيونمين في جلسة «الكتب المصورة وإنشاء تجربة بصرية جذابة»، أن النجاح في عالم الكتب المصورة يعتمد بشكل أساسي على الفكرة من الرسومات، وليس الرسومات بحد ذاتها، إذ لا يشترط أن تكون الرسوم الموجودة في الكتاب المصور زاهية أو جاذبة بشكل استثنائي، ولكن يجب أن تدعم وتعزز الفكرة الرئيسة من الكتاب.

وكنموذج عملي، تعرف الطلاب من جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، على كتاب بارك «كمية الثلج الهائل»، الذي جعل منه مشهوراً في كوريا الجنوبية.. واللافت في الكتاب أنه يحتوي صفحات شبه بيضاء، وفي كل صفحة يضاف إلى الصفحة رسمة بسيطة تمثل جزءاً من القصة، وهكذا كان الكتاب بسيطاً جداً في صوره، ولكنه مفيد للغاية في عمق فكرته وفائدته في تنمية الخيال لدى الأطفال ومهارات الاستنتاج والتفكير النقدي، والاستيعاب، حيث تعتمد فكرة الكتب التي يؤلفها بارك على أن يكون الطفل هو من يستنتج القصة ومجرياتها وأحداثها، مروراً بكل تفاصيل القصة، بدءاً من المقدمة، ومروراً بأحداثها كافة، وحتى حل العقدة النهائية.

وأشار بارك إلى أن قصصه لا تحتوي أي كلمة، فهو يستطيع من خلال الصور البسيطة المجردة، ذات الفكرة القوية أن يجعل الطفل يتصفح الكتاب بكل عناية، ويقف عند كل صفحة دقائق أو ساعات، وهو يتأمل ويفكر ويدقق، حتى إنه لا يتعلم الأحداث فقط، ولكنه يتعلم مع مجريات الأحداث حقائق فيزيائية وعلمية بتحليل مكان الطفل الذي يبحث عنه من خلال القصة، وطبيعة المكان الذي يقف أو يجلس فيه، واختلاف زاوية النور في المكان بحيث يتعرف الطفل على مكان الشخص وحجمه ومكان وجود النور عندما يبدو الشخص أو الخيال بحجم أو شكل معين، كما في قصته الأخرى «البحث عن النور».