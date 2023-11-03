إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي

الفجيرة (وام)

أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة عن أسماء الفائزين الأوائل في مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي التي نظمتها تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، بمشاركة أكثر من 460 خطاطاً يمثلون 35 دولة في العالم.

وشملت فروع المسابقة، فرع الخط التقليدي الذي تضمن خطوط الثلث الجلي وجلي الديواني والنسخ وخط النستعليق، إضافة إلى المشاركة في فرع الزخرفة والتذهيب وفرع الحروفيات، كما تم تخصيص جائزة خطاط الإمارات التي استقطبت الخطاطين من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إن مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، لهذا العام قد استقطبت أعداداً كبيرة من الخطاطين والموهوبين في فن الخط العربي، حيث شاركت دول جديدة هذا العام، مقارنة مع الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن الأكاديمية استقبلت جميع الأعمال الفنية التي أرسلت إلى موقعها، وتم تصنيفها وعرضها على لجنة تحكيم رفيعة المستوى، وقد قيمت بدورها أداء المشاركين واعتمدت النتائج النهائية.

ورفع الحفيتي أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لتوجيهاته الكريمة ودعمه المستمر لجميع الأنشطة الفنية التي تقيمها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الخطاطة زهرا دوستي شنبركي بجائزة المركز الأول في فرع الزخرفة والتذهيب، بينما حصل الخطاط فيلدان سيرت على المركز الثاني، في حين كان المركز الثالث من نصيب الخطاط أمير طهما سبرزاده اقجائي. وفي فرع خط الديواني الجلي حصل على المركز الأول الخطاط أحمد بشير والثاني الخطاطة هدى بورناوادي وفي المركز الثالث الخطاط أحمد رأفت. أما نتائج جائزة الحروفيات فحصل على المركز الأول الخطاط أكسم طلاع والمركز الثاني سيده ساناز البرزي دره ريا وجاء الخطاط جعفر علي سروى همبا في المركز الثالث. وفي نتائج خط النسخ حل في المركز الأول الخطاط سيروان علي والمركز الثاني منير طهراوي، وفي المركز الثالث الخطاط خاقان أرسلان، أما عن جائزة خط النستعليق، فحل في المركز الأول الخطاط حبيب بور والمركز الثاني سجاد حق جوري والثالث الخطاط صفر كالشي حور. بينما جائزة خطاط الإمارات والتي شارك فيها أبناء الدولة من خلال المشاركة بمسابقة خطي الديواني والديواني الجلي، أسفرت النتائج عن فوز الخطاطة الإماراتية فاطمة الظنحاني بالمركز الأول في مسابقة خط الديواني الجلي وحلت في المركز الثاني فاطمة سالمين وفي المركز الثالث ندى المازمي. وفي جائزة الخط الديواني، حلت بالمركز الأول الخطاطة عائشة الرمسي والمركز الثاني فاطمة سالمين والمركز الثالث فاطمة الحوسني. وكانت لجنة التحكيم قد حجبت الجائزة الأولى والثانية عن مسابقة خط الثلث الجلي.