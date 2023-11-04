كُتّاب يشيدون بدوره المعرفي.. «الشارقة للكتاب» ملتقى عالمي يحتفي بإبداعات الشباب

هزاع أبوالريش (الشارقة)

شهدت الدورة الحالية الـ42 من فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، زخماً إبداعياً متنوعاً وحضوراً مميزاً بمشاركات شبابية حافلة بالنشاط السردي والأدبي الذي يعد إضافة للساحة المحلية. وهذا ما أكده بعض المبدعين من خلال تواجدهم في المعرض، وما لاحظوه من حراك شبابي ملهم، واهتمام كبير بالمشاركة والوجود في هذا الملتقى الثقافي الدولي الكبير.

وبدايةً، يقول الكاتب وليد المرزوقي: إن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعتبر نقطة انطلاقة لمجموعة من الإصدارات المميزة على المستوى العربي والخليجي، وكل عام نشاهد صدور مجموعة من الأعمال المميزة، خاصة للشباب الواعد، وهذا ما نجده في دورة هذا العام. مضيفاً: هناك مجموعة من الإصدارات المميزة لمجموعة من الشباب والشابات، التي أطمح بلاشك في اقتنائها في أقرب فرصة ممكنة، وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة الشارقة للكتاب للشباب المبدع، وذلك من خلال تخصيص جلسات وحفلات توقيع الكتب التي تساهم بشكل كبير في تشجيع الشباب على الكتابة والإبداع والتألق في فضاء الثقافة والفكر.

قيمة الإبداع

وتقول الدكتورة أمل حميد بالهول، مستشار الشؤون المجتمعية بمؤسسة «وطني الإمارات»: إذا نظرنا إلى الجانب الإحصائي وقارنا، فسنرى أن المنحنى يقفز إلى الأعلى من حيث العدد، ومن حيث نوعية المحتوى فهذا هو معيار الإبداع، لأن الأول معيار الابتكار وكان عالياً ومتميزاً، فالقصيدة تعددت والرواية تشكلت واستعرضت نفسها بأشكال محلية وعالمية. مؤكدة، والأهم بالنسبة للأجواء التي تنمو فيها الثقافة المستدامة هو الحوار والحراك الإبداعي، وهذا ما يتبناه المعرض وما يصوغه في وجدان الذين أدركوا قيمة الإبداع ومكانة الثقافة وقيمة الكتاب والقلم.

وبيّنت الكاتبة الدكتورة فاطمة المعمري، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب لا يتوقف عن إبهارنا عاماً بعد عام، من خلال التجديد والتنوع في طرح البرامج الثقافية التي تواكب مستجدات قضايا واهتمامات القطاع الثقافي. كما يسعدنا أن نشاهد مشاركة شباب الوطن في هذا المحفل، مما يجعلنا فخورين بوجود نخبة من الشباب الذين انتهجوا طريق الكتابة للتعبير عن أنفسهم، وللمساهمة في إثراء قطاع النشر الإماراتي.

وتحدثت الكاتبة رحمة حسن قائلة: يتميز معرض الشارقة للكتاب في هذه الدورة من حيث المضمون والإبداع والمشاركات من مختلف الدول التي تهتمّ وتسهم بالوعي الثقافي والإبداعي لدى القراء، والذي يعد من أهم المعارض الثقافية العالمية التي تهدف إلى تعزيز مكانة الشارقة الثقافية في المنطقة والعالم، ولربط التعاون المشترك والتواصل في كل مجالات المعرفة الثقافية والفكرية. مضيفة: نرى في هذه الدورة اهتماماً بالغاً بأهمية دور الشباب في نشر الثقافة من خلال الإصدارات الإبداعية، التي تسهم بشكل كبير في إثراء الثقافة العربية وزيادة الوعي الثقافي والإبداعي لدى الأجيال القادمة، كما أنها تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للشباب العربي في مجالات مختلفة من خلال تطوير ثقافة القراءة والكتابة الإبداعية لدى الشباب.