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البورتريه والأزياء والزهور المتحجرة.. 3 ورش في المجمع الثقافي

البورتريه والأزياء والزهور المتحجرة.. 3 ورش في المجمع الثقافي
5 نوفمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف تنمية المهارات الإبداعية لدى المشاركين، ينظم المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال نوفمبر الجاري مجموعة من ورش العمل الفنية.. وتتصدر الورش تدريبات رسم البورتريه المخصصة للفئة العمرية فوق 16 سنة، وتُعقد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع اعتباراً من 10 نوفمبر، ويتعلم خلالها المشاركون أساسيات رسم الجسد البشري والنسب والتشريح البسيط.
وفي ثانية الورش يتعلم المشاركون فنون تصميم الأزياء وأسس تحويل التصاميم والأفكار إلى قطع أنيقة وجميلة، والورشة مخصصة للفئة السنية فوق 14 عاماً وتعقد يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع اعتباراً من اليوم.. وتختص ورشة الزهور المتحجرة التي ينظمها المجمع أيام الاثنين اعتباراً من يوم غدٍ بقواعد تجفيف الزهور والورود.

المجمع الثقافي
دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
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