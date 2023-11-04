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«هايبراوند كي» يستعرض الثقافة الكورية في أبوظبي

«هايبراوند كي» يستعرض الثقافة الكورية في أبوظبي
5 نوفمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار حرصها على تلبية تطلعات مختلف فئات الزوار، تحتضن جزيرة ياس، وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي، مهرجان «هايبراوند كي- فست أبوظبي 2023»، في الحادي عشر من نوفمبر الحالي، ويقدم المهرجان وجبة فنية متكاملة تشمل باقة منوعة من أجمل الأغاني وأحدث الإبداعات الموسيقية الكورية، كما يعرض جوانب مهمة من الثقافة الكورية الشهيرة.
ويشدو خلال المهرجان الذي يستمر ليوم واحد أبرز نجوم الغناء الكوري، جنباً إلى جنب مع مجموعة من أصحاب المواهب الصاعدة، بأشهر الأغاني الكورية التي حققت جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء العالم وعلى المنصات الرقمية، بالإضافة إلى استعراضات وفقرات فنية تجسد ملامح الفلكلور الكوري.

أبوظبي
الثقافة
جزيرة ياس
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