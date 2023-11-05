«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في فعاليات مكتبية بالشارقة وقطر

أبوظبي (الاتحاد)

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الندوة التي نظمتها جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات على هامش النسخة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، وجاء ذلك عقب مشاركته في الدورة الـ 29 من مؤتمر CDNLAO الدولي نظمته مكتبة قطر الوطنية في الدوحة، وشارك فيه مديرو المكتبات الوطنية من 28 دولة في آسيا وأوقيانوسيا.

وجاءت مشاركات الأرشيف والمكتبة الوطنية هذه انطلاقاً من حرصه على تبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب المميزة التي يستفيد منها الأرشيف والمكتبة الوطنية وهو يواصل جهوده في سبيل إنشاء مكتبة وطنية تضاهي كبريات المكتبات في العالم، وتكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا ما أكده حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أثناء حديثه في ندوة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، حيث أشار إلى أن المكتبة لم تعد كما كانت سابقاً مجرد مساحة تشغلها الكتب والمطبوعات الأخرى، ويأتي الرواد فيستعيرون منها ما يهمهم ثم يعيدونها إليها، فاليوم الزائر يتوقع من هذا الفضاء المعرفي أكثر من ذلك بكثير، إذ بدأ زمن المكتبة التفاعلية التي تنسجم مع نفسية الزائر ومزاجه، وهناك تنافس بين المكتبات في استخدام التكنولوجيا والخدمات المعرفية، وتقديم الخدمات السريعة، وهذا ما يحتم علينا الارتقاء بالمكتبات وأمنائها.

هذا وقد حفل مؤتمر CDNLAO الذي أُقيم لأول مرة في المنطقة، واستضافته الدوحة، باللقاءات المثمرة والنقاشات الرفيعة، والتي أكدت أنه فرصة حقيقية لكي تتضافر الجهود الجماعية للمكتبات، وتعزيز تبادل المعلومات. وقد شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الجلسة الأولى بورقة عمل بعنوان: «تقنيات جمع المحتوى الرقمي والمطبوع» سلط فيها حمد الحميري الضوء على تجربة مكتبة الإمارات.