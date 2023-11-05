كُتاب مسرحيون: الشارقة تقود المسرح العربي نحو التجديد والتميز

الشارقة (الاتحاد)

أكد عدد من الكتاب المسرحيين العرب أن الشارقة مركز حيوي للمسرح العربي تقوده نحو التجديد والتميّز، ونموذج يحتذى به في دعم وتنمية هذا الفن، وأشاروا إلى أن المسرح فن حي ومتغير، يتأثر بالتطورات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، ومن المهم فتح الباب أمام المسرحيين الشباب لتقديم رؤاهم وتجريب أساليب مبتكرة، كما لفتوا إلى ضرورة أن يثقف الكاتب المسرحي نفسه في مختلف القطاعات المعرفية. جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان «المسرح العربي إلى أين؟» ضمن فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحدث خلالها كل من الكاتب والمخرج السعودي فهد ردة الحارثي، والكاتب المسرحي والصحفي العماني هلال البادي، والروائي والمسرحي الأردني هزاع البراري، وأدارتها الدكتور مانيا سويد.

وفي حديثه حول حالة المسرح العربي، أشاد الكاتب والمخرج السعودي فهد ردة الحارثي، بالشارقة مركزاً حيوياً للمسرح العربي، مشيراً إلى جهودها في تنفيذ مبادرات متعددة ومتنوعة لتطوير هذا الفن وتشجيع المواهب الشابة، من الكتب التي تنشرها مؤسسات الشارقة المختصة بالمسرح، ومبادرات أيام الشارقة المسرحية، والمسرح الصحراوي، والمسرح الكشفي، ومسرح المدارس، وغيرها من الفعاليات التي تستقطب مشاركة عربية واسعة.

وفي حديثه عن لغة النص المسرحي، أوضح الكاتب المسرحي والصحفي العماني هلال البادي، أن الإشكالية ليست في طريقة الكتابة بالفصحى أو العامية، بل في كيفية تقديم المسرحية نصاً وإخراجاً وأداء على خشبة المسرح، مشيراً إلى أن المعايير المهنية المسرحية لا تعترف باللغة، وإنما الإشكال بالنسبة للغة ما بين فصحى ومحكية تطرح في مجالات أخرى، كتقديم الأعمال التاريخية على خشبة المسرح باللهجة المحكية. بدوره، قال الكاتب والروائي الأردني هزاع البراري: «من حيث الكم هناك إقبال كبير على كتابة النص المسرحي، ولكن هذا الإقبال الكمي لا يعني بالضرورة جودة أو تميز النصوص المسرحية»، وأضاف: «من الضروري الاهتمام بالنص المسرحي كعنصر أساسي ومهم في العمل المسرحي، وأن نعمل على تطوير وتحسين مهارات الكتابة المسرحية، وأن نفهم الفروق والخصوصيات بين النص المسرحي وغيره من أنواع النصوص الأدبية أو الدرامية».