الذكاء الاصطناعي وصناعة النشر.. الآفاق والتحديات

محمد عبدالسميع (الشارقة)

إذا كان الذكاء الاصطناعي على الأبواب، أو نحن دخلنا فيه فعلاً، فما هو حجم التوجس منه في صناعات ثقافية كالنشر؟! وفي المقابل ما هي ميزة هذا الذكاء في تنظيم هذه العملية وزيادة مبيعاتها مثلاً، أو تحقيق أيّ مزايا أخرى؟!

ففي حين يرى ناشرون أنّ الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكّل نقلةً نوعيّةً في عالم النشر، في تحليل البيانات والتسويق والشراء، يخشى آخرون أن يتم الاستغناء عن الكثير من العاملين في مهنة النشر، فتضيع حقوق الملكية الفكريّة في نصوص لا حصر لها، وفق استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية النشر، هذا بالإضافة إلى اطمئنان ناشرين بأنّ هنالك أعمالاً لا يستطيع أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي وتبقى سراً من أسرار الإبداع البشري.

نظم ذكيّة

تقول الناشرة إيمان عاطف، إنّ الإفادة من الذكاء الاصطناعي كثورة تكنولوجيّة، ستكون في تحسين عملية إنتاج ونشر المحتوى، وذلك عن طريق تحوّل دور النشر والمكتبات إلى نظم ذكية أكثر كفاءةً وتفاعلاً مع احتياجات القارئ، وحينها ستتغير المعلومات والأحداث بما ينسجم مع عمر القارئ مثلاً، وتفضيلاته ومشاعره. وفي الوقت نفسه، تورد الناشرة إيمان مشكلة ضياع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة في عمليه النشر بحقوق المؤلف، نظراً لأنّ هذه المليارات من النصوص وفق خوارزميات الذكاء الاصطناعي إذا ما تم تطبيقها في إنشاء المحتوى ستكون بلا مؤلفين، بمعنى أنّه ما من أحد يملك حقوق إنشائها، إضافةً إلى نقطة مهمة في تأثير الذكاء الاصطناعي السلبي على أفكار الكاتب، انطلاقاً من أنَّ النشر يحتاج دائماً إلى الإبداع والأفكار الجديدة، وهي أفكار وإبداعات ستتوقف حتماً إذا قام الذكاء الاصطناعي وحده بهذه العملية.

ومن جهته، يرى الناشر مصلح الجراح أنّ الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثيره الإيجابي على عملية النشر في تحليل البيانات الخاصة بالمستهلك في عملية التسويق والتوزيع، لتوقّع أنماط الشراء وتحسين استراتيجيات التوزيع، علاوةً على قيام الذكاء الاصطناعي بتصحيح الأخطاء والتحسين التوجيهي، والتحقق من النصوص، واكتشاف ما فيها من أخطاء إملائية ونحوية وتصحيحها.

ويذكر الجراح أيضاً أنّ الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يقوم بتحسين هيكلية الجمل واستخدام المفردات، ومع ذلك لا ينكر أنّ هناك تحديات وصعوبات مصاحبة، منها احتمال الاستغناء عن الوظائف والمسائل المتعلقة بحقوق النشر، ومن هنا يرى أنّ مزايا الذكاء الاصطناعي بالتأكيد تفوق عيوبه في نهاية الأمر. وترى الدكتورة هالة حسن أنّ تأثيرات الذكاء الاصطناعي على قطاع النشر متعددة، خصوصاً في تحرير المخطوطات وتلخيصها، وأتمتة الترجمات وتحسين عملية التسويق، إضافةً إلى مقدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى لكتب كاملة، وفي ظل ذلك تتساءل هالة حسن عن مدى قبول القراء لهذا المحتوى الذي تم تأليفه، في الوقت الذي نتوجس فيه كمثقفين من إمكانية إزاحة بعض الوظائف البشرية، خاصة في المهام الروتينية والمتكررة، إضافةً إلى احتمال وجود محتوى رديء يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

اختفاء الكتب

يرى الناشر أمجد ياسين أنّ هنالك أكثر من سيناريو يمكن تصورها في عملية تأثير الذكاء الاصطناعي على عملية النشر والكتاب، يذكر منها إمكانيّة أن تختفي الكتب مستقبلاً لتكون فقط في المتاحف، تماماً كالتلغراف والآلة الكاتبة القديمة، في حين تكون مهمّة إنتاج المعرفة ونشرها موكولة بالنظم الذكية الحديثة.

كما يذكر ياسين من هذه السيناريوهات بقاء الكتب ومزاحمة الذكاء الاصطناعي الشديدة للإنسان تأليفاً وإدارةً للمحتوى، حيث سنتداول كتباً ألّفها الذكاء الاصطناعي وقام بتحريرها.