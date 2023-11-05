ركن التواقيع يحتضن 3 إصدارات جديدة لـ «تريندز»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات «توقيع الكتب» الدورية لإصدارات مركز تريندز للبحوث والاستشارات، استضاف ركن التواقيع في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، حفل توقيع 3 كتب جديدة هي كتاب «مستقبل الرعاية الصحية النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة» لمقصود كروز، رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وكتاب «الاتفاقيات الإبراهيمية.. قراءة في مؤشرات تحول الدور الأميركي في الشرق الأوسط» للباحث محمد الظهوري، رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية في «تريندز»، وكتاب «دول الخليج في النظام الدولي الجديد.. مصادر القوة وحدود التأثير»، للكاتب محمد الصوافي، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية.

حضر حفل توقيع الكتب، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومحمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، ومساعد رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، وعدد من الباحثين والمهتمين وزوار المعرض.