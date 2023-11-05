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صدور رواية «حارس الأحلام» لـرجاء ملاح

صدور رواية «حارس الأحلام» لـرجاء ملاح
6 نوفمبر 2023 02:07

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

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صدر عن دار المؤلف في بيروت، رواية «حارس الأحلام» للكاتبة المغربية رجاء ملاح، وحارس الأحلام في الرواية هو شخصية عجوز القرية الذي يحافظ على أحلام أبناء القرية، ويجسد النسيج الروائي فيها أهمية هذه الأحلام في تغيير واقع الأشخاص والمجتمعات، فبين حارس الأحلام وفارس الأحلام خطوة قد تختزل حياة بكاملها. 
والأديبة رجاء ملاح تعمل مهندسة معمارية في دبي، وقد ترجمت كتابين أحدهما «أنطولوجيا الشعر الإماراتي المعاصر» إلى الفرنسية وزارة الثقافة- أبوظبي 2007، و«أين كانوا يكتبون» من الفرنسية إلى العربية عن دار ثقافة أبوظبي 2009، كما صدر لها «هديتي لعيد ميلادك» 2018، و«أجنحة طائرتي» 2019، التي كانت ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، ولها روايتان اختيرتا ضمن القائمة القصيرة للجائزة ذاتها، وهما: «حديقة الزمرّد » 2020، و«موعدي مع النور»2021. 

بيروت
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