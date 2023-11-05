حي الشندغة التاريخي يستضيف «سكة للفنون والتصميم»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن بدء الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ12 من مهرجان «سكة للفنون والتصميم» التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 3 مارس 2024. وفي هذا السياق، كشفت الهيئة عن انتقال فعاليات المهرجان إلى حي الشندغة التاريخي.

وكانت «دبي للثقافة» قد وجهت في وقت سابق دعوة مفتوحة إلى كل المبدعين والفنانين الإماراتيين والخليجيين والعرب المحترفين والناشئة، للمشاركة في المهرجان بأعمالهم المتنوعة في فنون التشكيل والرسم والنحت والتصوير والتصميم والجداريات والوسائط المتعددة، وغيرها، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض الموسيقية والسينمائية، والمحادثات والجلسات الحوارية المتنوعة التي تضيء على ثراء المشهد الثقافي المحلي وتوجهات قطاع الفنون عالمياً. وفي الوقت نفسه، أعلنت الهيئة عن إضافة قسم خاص بـ«فنون الطهي» إلى المهرجان الذي يندرج تحت مظلة «منصة سكة» و«موسم دبي الفني»، باعتباره فناً يحفز على الابتكار، ويساهم في إبراز روائع الثقافات التي تعيش على أرض دبي ليعكس حالة التمازج والتعايش فيما بينها.

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال «سكة للفنون والتصميم» إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بالمواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.