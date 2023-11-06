إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

عشاق «الساحرة المستديرة» بالملايين، ونسبة كبيرة منهم بقدر ما يفضلون مشاهدة مباريات كرة القدم، يعشقون أيضاً القراءة عن سيرة حياة لاعبيهم المفضلين، وعن أسرار هذه الرياضة الشعبية الأولى في العالم، فنيّاتها وتكتيكاتها، ومختلف التفاصيل المرتبطة بها.

وفي الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي انطلق تحت شعار «نتحدث كتباً»، يحرص المعرض على أن يلبي جميع احتياجات زواره من القراء، ولذلك تزدان أرففه بالكثير من المؤلفات الكروية الممتعة، عن ساحرة العالم المستديرة، وأبطالها الخالدين.

وهنا مجموعة من أبرز الإصدارات التي نرشحها لعشاق كرة القدم من زوار «الشارقة الدولي للكتاب».

كتاب كرة القدم

سواء كنتَ لاعباً أو مشجعاً لأحد الأندية، أو حتى مدرباً، فإن كتاب «ذا فووتبول بوك» يعتبر أحد أهم الكتب بالنسبة لك، ففي هذا الكتاب ستكتشف كل شيء عن كرة القدم، بدءاً من القوانين والتكتيكات وأدوار اللاعبين وتشكيلات الفريق والاستراتيجيات ومهارات كرة القدم الفردية، وصولاً إلى أدق تفاصيل هذه اللعبة العالمية. وكذلك يوفر لك الكتاب الخرائط والاقتباسات والإحصائيات وجميع الحقائق الأساسية عن المنتخبات الوطنية، والأندية الشهيرة، ولاعبي كرة القدم البارزين.

50 مرةً غيرت العالم



في هذا كتاب «50 مرةً غيرت فيها كرة القدم العالم» يقدم أسطورة كرة القدم الإنجليزية غاري لينيكر، مجموعة رائعة من القصص الملهمة والمحفزة وغير العادية التي ألهمته طوال حياته المهنية، فمثلاً سيعرف القراء في هذا الكتاب ما هو الهدف الأكثر إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم، وسيعرفون أيضاً الفريق النسائي الذي أظهر للعالم أن كرة القدم للجميع، والفريق الذي فاز بمباراة دون أن يسجل هدفاً واحداً، كل ذلك وأكثر يشاركه لينيكر مع القراء في هذا الكتاب الممتع والمليء بالحقائق واللحظات المذهلة التي غيرت اللعبة إلى الأبد.

قصص لا تُصدق

وللأطفال المتيّمين بكرة القدم، نرشحُ كتاب «قصص كرة القدم التي لا تُصدق»، الأكثر مبيعاً لمات أولدفيلد، الذي حصل على جائزة «كتاب التلجراف الرياضي للأطفال» لعام 2020، ففيه سيتعرف الأطفال على الكثير من القصص العجيبة والمثيرة عن كرة القدم. وسيقرؤون عن الأخطبوط الذي يستطيع التنبؤ بالفائز، وعن الكلب البوليسي الذي أنقذ كأس العالم، وغيرها من الحكايات الحقيقية من اللعبة المفضلة في العالم.

فلسفة كرة القدم

أما كتاب «فلسفة كرة القدم: ما وراء اللعبة»، فهو من تأليف الفيلسوف والروائي الإنجليزي ستيفن مامفورد، الذي يبحث من وجهة نظر نفسية وفلسفية شكل العلاقة التي تجمع ما بين المشجع وكرة القدم، ويفسر اللحظات التي تحمل الكثير من الغرابة والتساؤل، ويناقش القيمة الحقيقية للفوز والخسارة في حد ذاتهما متجردين من كافة العناصر الأخرى كالتنافسية والزمان والمكان والمناسبة.

كتب السير الذاتية

وكذلك بإمكان زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب أن يجدوا أيضاً عشرات الكتب التي تتناول السير الذاتية لأشهر اللاعبين في العالم، منذ بدايات هذه اللعبة وحتى اليوم، ومن هذه الكتب «السيرة الذاتية لبيليه»، الكتاب رقم واحد في مبيعات الكتب الرياضية حول العالم، وكذلك «السيرة الذاتية لمارادونا» التي كتبها هو بنفسه، وقال عنها: «كانت هناك أشياء موجودة في قلبي فقط، ولا يعرفها أحد. أخيراً قررت أن أقول كل شيء»، وهناك أيضاً الكثير من السير الذاتية المشوقة عن النجوم الحاليين متوفرة في المعرض، مثل كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وهالاند، ومحمد صلاح، غيرهم الكثير.