الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

حكواتي يعرّف بإصدارات «روايات» في «الشارقة للكتاب»

الحكواتي الإماراتي أحمد المازم خلال تجوله لإبراز إصدار من دار «روايات» (من المصدر)
6 نوفمبر 2023 14:58

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»

تجوّل الحكواتي الإماراتي أحمد المازم بين ردهات وأروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، حاملاً بيده مرآة، فيما يجرّ باليد الأخرى علّاقة ملابس تحمل مجموعة من الكتب، في مقدمتها كتاب «التأمل في المرآة» للكاتبة تارا ويل، وترجمة محمد فتحي خضر والصادر عن دار «روايات» التابعة لمجموعة «كلمات».
وتفاعل زوار المعرض مع الحكواتي ليتعرفوا على الكتاب ورسالته، حيث طلب منهم النظر في المرآة ومخاطبة أنفسهم انسجاماً مع رسالة الكتاب الذي هو عبارة عن رحلةٍ تدريجية، ففي البداية ستَتعلَّم كيف تَجِد التعاطُفَ مع نفْسِك في المرآة، وتَكتشِفُ الهدوءَ في صورتك المنعكسة بها، ثم تُطبِّق هذا في علاقاتك مع الآخَرين، وتأمل الكاتبة أن يستفيد القارئ من الاكتشافاتِ العديدةِ التي ستَتحقَّق خلالَ رحلتِه وأن يعيشَ حياةً عامرةً بالتأمُّل.
وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود دار «روايات» لتعريف جمهورها بإصداراتها الجديدة التي تشمل العديد من المجالات الأدبية، والمعروضة في جناحها في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، المقام في إكسبو الشارقة لغاية 12 نوفمبر الجاري.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة للكتاب
آخر الأخبار
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:04
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:01
مريم الحمادي
التعليم والمعرفة
من يجذبنا أولاً: غلاف الكتاب أم مضمونه؟
اليوم 21:44
ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد جلسة حكومية حول الإسكان ضمن اجتماعات حكومة الإمارات
اليوم 21:26
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
اكتمال صفقة اندماج «إي دي سي كوربوريشن» و«المتحدة للطباعة والنشر»
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©