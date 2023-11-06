«دبي للقرآن الكريم» تشارك في «الشارقة للكتاب 2023»

دبي (وام)

تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ42 التي تستمر حتى 12 نوفمبر الجاري في أرض المعارض في إكسبو الشارقة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.وتشارك الجائزة في الدورة الحالية للمعرض، الذي يعقد تحت شعار «نتحدث كتباً»، بأكثر من 152عنواناً، منها 15 إصداراً جديداً تعرض لأول مرة.

وبهذه المناسبة، قال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إنّ الجائزة ومن خلال حرصها الدائم على المشاركة في جملة من معارض الكتاب داخل الدولة وخارجها، فإنها تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعتبر من أهم المعارض التي تقام على المستوى المحلي والإقليمي، ويحظى بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية واسعة وباهتمام إعلامي متميز.

وأضاف أن الجائزة تشارك بجناح يضم عدداً كبيراً من الإصدارات المتميّزة والمتنوّعة من الكتب المختلفة ضمن سلسلة إصداراتها في مجالات الدراسات القرآنيّة والدراسات المتعلّقة بالسنّة والسيرة النبويّة والإعجاز العلمي في القرآن الكريم والدراسات الفقهيّة وسلسلة الثقافة الإسلاميّة والتراجم والأعلام.

ودعا بوملحه الجمهور الكريم لزيارة جناح الجائزة للاطلاع على المعروضات من الكتب، وعلى أنشطة الجائزة المختلفة بما في ذلك المسابقات الدوليّة والمحليّة والفعاليات الأخرى التي تنظّمها الجائزة على مدار العام. كما يتضمن الجناح تعريفاً بمركز الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم للمخطوطات القرآنيّة، ويقوم الجناح بتوزيع نسخ من مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي تشرفت الجائزة بطباعته للجمهور.