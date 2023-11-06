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التعليم والمعرفة

كتب صوتية ومطبوعة بلغة برايل في «الشارقة للكتاب»

كتب صوتية ومطبوعة بلغة برايل في «الشارقة للكتاب»
6 نوفمبر 2023 21:31

الشارقة (الاتحاد)

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تسجّل الإصدارات والكتب «السمعيّة» وكذلك كتب لغة «برايل» حضوراً بارزاً في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، لتخاطب العديد من فئات القرّاء، بما فيهم المكفوفون والأطفال، فيما تخدم كذلك فئة محبّي الكتب الصوتية.
وفي «دار البراق لثقافة الطفل»، يجد الزائر العديد من الإصدارات الصوتيّة التعليميّة والتفاعليّة الموجّهة للأطفال، وكذلك عدداً من الإصدارات الخاصة بالمكفوفين بلغة «برايل»، ومن هذه الإصدارات مجموعتان قصصيتان، الأولى بعنوان «قصص الأنبياء» والثانية بعنوان «حكايات سمير»، والهدف من هذه الإصدارات دمج الأطفال المكفوفين مع أقرانهم الأطفال، وتحتوي القصص على مواضيع هادفة تحاكي مخيلة الأطفال ذوي الإعاقة والمكفوفين.

إصدارات دينيّة
فيما تُتيح «جمعيّة المحافظة على القرآن الكريم» من الأردن عدداً من الإصدارات الدينيّة بلغة برايل، من ضمنها نسخة للقرآن الكريم، وإصدار «كلمات القرآن»، و«تفسير وبيان»، من ثلاثة مجلّدات.
أمّا «مركز أبوظبي للغة العربيّة» فيقدّم للقارئ مجموعة من الإصدارات السمعيّة التي يوفّرها المركز للشراء إلكترونياً، وتتنوّع في العديد من الموضوعات الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، ككتاب «مطبخ زرياب» للكاتب المعروف المختص بالتاريخ الاجتماعي والسياسي، فاروق مردم بك الذي ترجم أخيراً من الفرنسية إلى العربية ويقدّم دراسات أنثروبولوجية تستجمع دلالات الحياة الغذائية للشعوب ومطابخها وأطباقها، مع تركيز على المنطقة العربية. وكذلك إصدار «مفخرة العالم امرأة» الذي يتتبع سير أكثر من 40 طبيبة حصدن جوائز التميّز في المجال الطبّي على مستوى العالم العربي.

مجلّدات صوتيّة
وتقدّم دار «سوزلر للنشر» عدداً من المجلّدات الصوتيّة، من بينها مجموعة «كليّات رسائل النور للإمام بديع الزمان النورسي»، التي تقدم 224 ساعة بصوت الدكتور مأمون جرار، لتفسير مقاصد القرآن الحكيم، وتعالج القضايا الأساسيّة في حياة الفرد والمجتمع.
وتُسهم الإصدارات «السمعيّة» كذلك في تعزيز إمكانيّة الوصول للمحتوى للعديد من المهتمين بالقراءة ممن يواجهون صعوبة في قراءة النصوص المكتوبة، سواء كان بسبب ضعف البصر أو صعوبات في القراءة، أو حتى بسبب الانشغال وعدم وجود الوقت المناسب للقراءة بحيث تمكنهم الكتب السمعية من الاستمتاع أثناء قيادة السيارة أو القيام بالأنشطة اليومية الأخرى.

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