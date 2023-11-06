«دبي للثقافة» تناقش أهمية «علم المسكوكات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم ندوة افتراضية عبر برنامج «تيمز»، تحت عنوان «أهمية دراسة علم المسكوكات»، تستضيف فيها المستشار والباحث والمؤرخ الدكتور معتز محمد عثمان، الأمين العام للجنة العربية للتراث العالمي، وعضو المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم». وتأتي هذه الندوة التي تعقد في 9 نوفمبر الجاري، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى إبراز أهمية التوثيق التاريخي ودوره في تصحيح التاريخ، إلى جانب تسليط الضوء على دور علم المسكوكات في عملية التوثيق التاريخي. ودعت الهيئة المهتمين وكافة فئات المجتمع إلى حضور الندوة الافتراضية والمشاركة فيها، واستكشاف تفاصيل علم المسكوكات باعتباره مصدراً مهماً في التاريخ يساهم في الكشف عن التطور والقفزات الاقتصادية النوعية التي حققتها دول العالم، وأبرز المظاهر الاجتماعية التي رافقت هذا التطور.

وتستعرض الندوة الافتراضية عبر محاورها المختلفة، أهمية العملات النقدية في عملية الأرشفة، ورحلة المسكوكات في ظل التطور الذي شهدته شعوب العالم منذ القدم وحتى الآن، وتناقش الندوة دور المسكوكات في توثيق الأحداث، بالإضافة إلى تأثيرها في تصحيح التاريخ، كما تضيء على الموروث وبعض الأمثال الشعبية الدارجة بين الشعوب.