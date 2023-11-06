الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تناقش أهمية «علم المسكوكات»

«دبي للثقافة» تناقش أهمية «علم المسكوكات»
7 نوفمبر 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الإمارات ترسّخ دورها شريكاً في تشكيل مستقبل القطاعات الحيوية المرتبطة بضمان غد أفضل للإنسان
دبي مدينة «رياضات التحدي» بـ 9 بطولات

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم ندوة افتراضية عبر برنامج «تيمز»، تحت عنوان «أهمية دراسة علم المسكوكات»، تستضيف فيها المستشار والباحث والمؤرخ الدكتور معتز محمد عثمان، الأمين العام للجنة العربية للتراث العالمي، وعضو المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم». وتأتي هذه الندوة التي تعقد في 9 نوفمبر الجاري، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى إبراز أهمية التوثيق التاريخي ودوره في تصحيح التاريخ، إلى جانب تسليط الضوء على دور علم المسكوكات في عملية التوثيق التاريخي. ودعت الهيئة المهتمين وكافة فئات المجتمع إلى حضور الندوة الافتراضية والمشاركة فيها، واستكشاف تفاصيل علم المسكوكات باعتباره مصدراً مهماً في التاريخ يساهم في الكشف عن التطور والقفزات الاقتصادية النوعية التي حققتها دول العالم، وأبرز المظاهر الاجتماعية التي رافقت هذا التطور.
وتستعرض الندوة الافتراضية عبر محاورها المختلفة، أهمية العملات النقدية في عملية الأرشفة، ورحلة المسكوكات في ظل التطور الذي شهدته شعوب العالم منذ القدم وحتى الآن، وتناقش الندوة دور المسكوكات في توثيق الأحداث، بالإضافة إلى تأثيرها في تصحيح التاريخ، كما تضيء على الموروث وبعض الأمثال الشعبية الدارجة بين الشعوب.

هيئة الثقافة والفنون
دبي
المسكوكات النقدية
آخر الأخبار
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:04
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:01
مريم الحمادي
التعليم والمعرفة
من يجذبنا أولاً: غلاف الكتاب أم مضمونه؟
اليوم 21:44
ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد جلسة حكومية حول الإسكان ضمن اجتماعات حكومة الإمارات
اليوم 21:26
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
اكتمال صفقة اندماج «إي دي سي كوربوريشن» و«المتحدة للطباعة والنشر»
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©