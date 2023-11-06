«زايد للكتاب 18» تتلقّى 4240 ترشيحاً من 74 دولة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية 4240 ترشيحاً من 74 دولة منها 19 دولة عربية و55 دولة أجنبية، بنسبة هي الأكبر منذ انطلاق الجائزة وبواقع زيادة نسبتها 34% عن النسخة الماضية. كما انتهت لجنة القراءة والفرز من استقبال الطلبات وإغلاق باب الترشّح مطلع أكتوبر.

وكان الدكتور علي بن تميم، الأمين العام للجائزة، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، قد ترأس اجتماعات لجنة القراءة والفرز في الجائزة، التي اطّلعت خلالها على الكتب المرشحة للجائزة، وقَيّمت مدى التزامها بالشروط والمعايير، حيث تضمّ اللجنة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والأستاذ الدكتور بلال أورفه لي، عضو اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية، وأعضاء الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، الأستاذ الدكتور خليل الشيخ والدكتورة بدرية البشر، وبحضور عبدالرحمن النقبي، مدير الجوائز الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية.

صورة زاهية

وفي تصريح له قال الدكتور علي بن تميم، الأمين العام للجائزة، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «على امتداد سنوات كرّست جائزة الشيخ زايد للكتاب لنفسها مكانة استثنائية في الساحتين الأدبية والثقافية إقليمياً وعالمياً وذلك لما تحظى به من احترام كونها تأتي تقديراً لحكمة ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، الذي لطالما حرص على تثبيت دعائم الإبداع في مختلف المجالات معرفياً، وعلمياً، وفنياً وإنسانياً، وتثمين دور المثقفين والموهوبين، وإبراز مشاريعهم والتعريف بها على أوسع نطاق. كما أنها أسهمت وعلى امتداد سنوات في نقل صورة زاهية عن واقع المجتمعات ومدى التطور الفكري والمعرفي الذي تحظى به».

وتابع: «تعكس الأرقام مدى الإقبال الذي تحظى به الجائزة والاهتمام الذي يوليه الأدباء والمفكرون والمبدعون من مختلف الحقول والثقافات للانتساب لها والاستفادة مما تقدّمه من فرص لطرح رؤيتهم وأعمالهم وإبداعاتهم والتعريف بها لمجاميع القرّاء والدارسين، ونتطلع لأن تبقى الجائزة ترفد المعرفة الإنسانية بالكثير من الخيارات التي ترتقي بالإنسان ومخزونه الفكري والثقافي».

وتلقّت الجائزة في دورتها لهذا العام النسبة الأكبر من الترشيحات في تاريخها حيث تصدّرت جمهورية مصر العربية قائمة الدول الأعلى مشاركة، تلتها كلّ من جمهورية العراق، والمغرب، والجزائر، والأردن، وسوريا، والسعودية، وتونس، وفلسطين، والإمارات العربية المتحدة، أما على صعيد الدول الأخرى فتصدّرت الهند قائمة الدول، تلتها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، فيما شهدت الجائزة مشاركات للمرّة الأولى من سلوفينيا، وصربيا، ورومانيا، والنيبال، إلى جانب كلّ من موريشيوس، وجمهورية قرغيزيا، وهنغاريا، وغوينيا، وجيبوتي.

وجاءت فروع الجائزة فرع «المؤلف الشاب» ضمن أعلى مشاركات حيث بلغت 1078 بنسبة 25% من إجمالي المشاركات، وحلّ فرع «الآداب» في المركز الثاني بمشاركات بلغت 1032 بنسبة 24% ثم فرع «أدب الطفل والناشئة» بإجمالي 437 مشاركة شكلت نسبتها 10% من المشاركات. ثم جاء في المراكز التالية كل من فروع الفنون والدراسات النقدية، والتنمية وبناء الدولة، والترجمة، وتحقيق المخطوطات، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وشخصية العام الثقافية، والنشر والتقنيات الثقافية.

وشهد فرع المؤلف الشاب نمواً ملحوظاً في مشاركات الدورة الحالية بإجمالي 1078 ترشيحاً، بعد أن حقق في الدورة الماضية 954 ترشيحاً العام الماضي، وشهد أيضاً فرع الآداب نمواً في عدد المشاركات التي بلغت 1032 بعد أن نالت الدورة الماضية 688 ترشّحاً.

قفزة ملحوظة

وكانت المشاركات الإبداعية النسائية قد حققت قفزة ملحوظة في أعداد الترشيحات المسجّلة حيث وصلت الجائزة 1182 ترشيحاً هذا العام مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه أعداد المشاركات 1042، بينما في العام الذي سبقه وصلت إلى 915، مع تنامي أعداد المؤسسات المرشحة، حيث وصلت إلى 201 مؤسسة مقارنة بالعام السابق الذي سجل 24 مؤسسة.

وكانت الجائزة قد أعلنت العام الماضي عن استحداث فرع جديد وهو «تحقيق المخطوطات». ويشمل هذا الفرع الكتب التي تُعنى بتحقيق النصوص التراثية العربية على نحو يتسم بالمنهجية العلمية في مختلف الحقول المعرفية والتراثية، كما يشمل صناعة المعاجم اللغوية والمتخصصة.

وتُكرّم جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي أُطلقت في عام 2006، بهدف تعزيز الأدب والثقافة العربية - الإنجازاتِ المتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، وتوفّر فرصاً جديدة للكتّاب الناطقين باللغة العربية. كما تُكرّم المؤلفين الذين يكتبون عن الثقافة والحضارة العربية باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والروسية.