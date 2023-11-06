توماس أريكسون يكشف أسرار السلوك البشري

الشارقة (الاتحاد)

أكد عالم السلوك السويدي توماس أريكسون، أن السعادة الحقيقية تكمن في ترك أثر طيب في حياة الآخرين، وأن التواصل الإنساني الحقيقي هو الذي يتم وجهاً لوجه، وينطوي على الاستماع والتعبير والتفاعل، داعياً الحضور إلى فهم الأنماط الأربعة للسلوك البشري التي يشير إليها في كتابه «محاط بالحمقى»، ومعرفة كيفية التكيف والتناغم معها.

وفي جلسة خاصة استضافه فيها معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، لفت أريكسون إلى أن الخطأ من سمات البشر، والمصارحة تفتح أبواب الحوار والتفاهم، وتكشف عن جوانب في الشخصية قد لا يُتنبه إليها. وقال: «الغيبة والنميمة تزرع البغضاء والشك بيننا، وتجعلنا نرى العالم بعين السوء، ومع ذلك ينبغي أن يتعامل الناس في النصيحة بأسلوب اللطف، وأن يتقبلوا النصيحة بتواضع».