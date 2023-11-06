رزان أبودقة وتجربة صناعة المحتوى

الشارقة (الاتحاد)

تعرف جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب من صناع المحتوى المبتدئين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، على الكثير من التقنيات والنصائح التي تساعدهم على الانتشار والتوسع خلال فترة قصيرة. جاء ذلك خلال جلسة تفاعلية في «محطة التواصل الاجتماعي»، قدمتها صانعة المحتوى رزان أبودقة، ضمن فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وفي الإجابة على سؤال: كيف تكون مؤثراً ناجحاً على محطات التواصل الاجتماعي؟ أكدت أبودقة أن حجر أساس أي صفحة ناجحة على منصات التواصل الاجتماعي هو أن يحدد الشخص المجالَ الذي يرى نفسه متمكناً وبارعاً فيه، لأنها ترى أن هذه الخطوة التأسيسية المهمة ستساعده في كتابة محتوى رصين ومتماسك، وستجعله قادراً على تحديد الجمهور المستهدف، الذين سيوجه لهم محتواه بما يناسب اهتماماتهم. وفي سياق حديثها نصحت أبو دقة الحضور بأن يختاروا المنصة المناسبة لهم، فالنجاح على مواقع التواصل لا يعني أن يكون الشخص معروفاً على كل المنصات، فمنصة واحدة تكفي.

وشاركت رزان أبودقة على طول مدة الجلسة العديد من الأفكار والنصائح التي تساعد صناع المحتوى المبتدئين على فهم مواقع التواصل الاجتماعي والنجاح عليها، ولكنها أكدت على ضرورة امتلاك صانع المحتوى العديد من المهارات الشخصية التي بإمكانها أن تساعده في الانتشار.

وقالت: «صانع المحتوى على أي منصة لا بدّ أن يكون مرناً، بمعنى أن يستمع لجمهوره بعناية شديدة، ويولي اهتماماً حقيقياً لمختلف التعليقات التي تصله على صفحته الخاصة، ويحاول أن يستوعب آراء الجمهور السلبية، ويخرج منها بفائدة، وعليه كذلك أن يثابر، وينشر محتواه بشكل منتظم وبجودة عالية».