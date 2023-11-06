«الروايات المترجمة» نافذة على الأدب العالمي

الشارقة (الاتحاد)

تحتل الرواية مكانة خاصة لدى عدد كبير من القرّاء، ويجد الكثيرون منهم فيها مساحة للاطلاع على الأدب العالمي الذي يحفل بروايات حققت شهرة واسعة وأخرى تحولت إلى أعمال فنية درامية وسينمائية. وتفيض أرفف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، بمجموعة من الأعمال الأدبية العالمية المترجمة إلى العربية، ولاسيما أن المعرض يمثل نافذة عالمية للتبادل الثقافي والمعرفي، ويتيح للجمهور التعرف إلى ثقافات مختلفة عبر فن «الرواية».

الأدب الكوري حاضر بقوة

ولأن كوريا تحل هذا العام ضيف شرف على المعرض، فقد حضرت الروايات الكورية المترجمة إلى العربية بقوة، حيث يقدّم جناح «دار التنوير اللبناني»، عدداً من الأعمال الأدبية الكورية منها رواية «أرجوك اعتنِ بأمي» للمؤلف كيونغ سوك شين، وترجمها إلى العربية محمد نجيب، وكذلك رواية «فتاة كتبت العزلة» لنفس الكاتب والمترجم. كما تضمنت الروايات الكورية المترجمة أيضاً رواية «أفعال بشرية» للمؤلف هان كانغ، فيما قدّم الكاتب نفسه رواية «الكتاب الأبيض» الذي اختير ضمن القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر الدولية لعام 2018.

دوستويفسكي يتصدر

واحتلت مؤلفات الأديب الروسي دوستويفسكي الصدارة بين الروايات الروسية المترجمة إلى العربية، حيث عرضت دور النشر المشاركة في المعرض إصدارات متعددة لروايات الأديب الروسي الشهير. كما عرضت أيضاً مجموعة الروايات الملحمية «أغنية الجليد والنار»، للمؤلف جورج. ر. ر. مارتن. هذا بالإضافة إلى رواية «مائة عام من العزلة» للمؤلف جابرييل غارسيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل.

مغامرات هولمز

وقدمت دار «الرواق للنشر والتوزيع» المصرية، مجموعة من الكلاسيكيات العالمية المترجمة إلى العربية أبرزها مغامرات شيرلوك هولمز للأديب العالمي آرثر كونان. كما أتاحت ذات الدار روايات «خديعة الحب الإسباني»، و«تجربة الحب الأميركي» للكاتبة إيلينا أرماس، و«كل صيف تلاه» لكارلي فورتشن، و«عظام القلب» لكولين هوفر.

الأكثر مبيعاً

دار «كيان للنشر» المصرية، قدمت مجموعة من الأعمال المترجمة، كما عرضت أيضاً رواية «سندر» للمؤلفة ماريسا ماير، فضلاً عن مجموعة من روايات شارلوك هولمز مثل «المحقق الملثم»، و«لفافة الموتى»، وكذلك المجموعة الروائية للأطفال «مذكرات حمقاء» لـ«ريتشل رينيه رَسّل».