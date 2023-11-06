مخطوطات وآثار في معرض «البرتغاليون في الخليج»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

لا بدّ وأن يقف المهتم بالتاريخ أمام روائع الأعمال والمخطوطات التي تعود بنا إلى فترات سابقة، وتضعنا في جوّ المنطقه وجوارها الجغرافي والتاريخي، لتبدو المخطوطات جذابةً للقراءة، باستعادة صور المنطقة والرسومات والنقوش والخرائط وأدوات الملاحة، وذلك ما يحمله إلينا معرض «البرتغاليون في الخليج»، الذي يقام في مكان بارز من معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام في دورته الثانية والأربعين.

وحتى تاريخ 12 نوفمبر، موعد انتهاء المعرض، سيكون أمام الزائر مشاهدة 60 قطعةً أثريّةً من المخطوطات والكتب النادرة والنقوش والخرائط والأدوات البحرية والأعمال الفنيّة ومواد الاستخدام اليومي.

ومن المعروضات إسطرلاب نادر يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي، استخدم في الملاحة لإجراء قياسات دقيقة لمواضع النجوم، وكذلك خريطة للخليج العربي وغرب المحيط الهندي رسمت عام 1571 ميلادية.

كما نكون أمام الفترة من 1507 حتى 1650، متأملين خرائط «فراماوروكانتينو» الشهيرة التي ترصد صورة العالم في الفترة من 1459 إلى 1502، فضلاً عن رسوم بيانيّة تعكس التصوير الدقيق لشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي، إضافةً إلى إيقونات مختارة لحصون مختلفة من المنطقة ومخططات ومناظر شاملة، مثل مجسم «قلعة خور كلباء» في الشارقة.

ويتجول الزائر أيضاً في قسم «دوراتي باربوسا» الذي أصدر كتاباً في أوائل القرن السادس عشر الميلادي ووصف فيه منطقة الخليج العربي والمحيطين الهادي والهندي.

ومما يلفت انتباه زوار المعرض النسخة الأقدم من مخطوطات نشرتها البرتغال وإسبانيا والشارقة، إضافةً إلى الطبعات الأخرى من المخطوطات التي ترصد تاريخ المنطقة، من النسخة الإيطالية لـ«جيوفاني باتيستا» في القرن السادس عشر الميلادي، وحتى النسخة البرتغالية الأولى في العالم 1812، والنسخ الحديثة المنشورة في إنجلترا والبرتغال والشارقة.

ويطلع الزوار كذلك، على كتاب «بيدرو تيكسيرا» المنشور عام 1610، الذي يروي تاريخ رحلاته في الخليج العربي، بالإضافة إلى نصوص أساسيّة في تاريخ الإمبراطورية البرتغالية في آسيا وتوثيق أعمالها.

كما يقف الزوار كذلك على اللحظات الأخيرة للوجود البرتغالي في شبه الجزيرة العربية في معاهدة السلام لعام 1648، المعروضة ضمن التقنيات والموقعة من السلطات البرتغالية وإمارة الشارقة، وسيطّلع المهتمون أيضاً في جناح المعرض على قسم الملاحة البحرية ووصول طلائع البرتغاليين إلى الخليج العربي، ومدى الإسهام المعرفي للعالم الإسلامي تجاه الغربيين، مثل رحلات ابن بطوطة وأعمال ابن ماجد البحرية.