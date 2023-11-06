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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل فعالياته التعليمية

من أنشطة جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية (من المصدر)
7 نوفمبر 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية نشاطاته وفعالياته المخصصة للطلاب في النسخة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، وتتنوع هذه الأنشطة، فقد نظم العديد من الورش القرائية في كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد» وغيره من الكتب التي خصصها الأرشيف والمكتبة الوطنية للطلبة، واستقبلت المنصة مجموعات من الطلبة الذين يزورون المعرض، وقدمت لهم محاضرة في القيم الإماراتية المتوارثة من الآباء والأجداد، وجعلتهم يتشاركون في لعبة المسيرة. وعلى صعيد متصل فقد استعرض بعض الطلاب المشاركين في مبادرة كتّاب 71 قصصهم في منصة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أمام اللجنة المنظمة من الأرشيف والمكتبة الوطنية وبحضور الجمهور. وتأتي هذه الأنشطة التي تستمر على مدار أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الحالية تعزيزاً للتنشئة الوطنية السليمة للأجيال، وتأكيداً على أهمية القراءة في تاريخ الوطن، وأهمية ذلك في بناء الأجيال، وغرس مبادئ المواطنة الصالحة في نفوسهم، ومن أجل تنشئة جيل يعي واجباته ومسؤولياته تجاه وطنه. وعلى صعيد مبادرة كتّاب 71 التي أطلقها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، التي تستهدف تكريس القراءة كعادة مستدامة لدى النشء، والارتقاء بمهارات الطلبة الموهوبين في الكتابة والبحث، وتحفيزهم على الإبداع، فقد بدأت بوادر نجاح هذا المشروع تتجلى في استعراض عدد من الطلبة لقصصهم على منصة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمام اللجنة المنظمة والجمهور. 
وتجد لعبة المسيرة إقبالاً مميزاً من الطلبة، إذ تثري معارفهم بالمعلومات الموثقة، والمسيرة هي لعبة وطنية استلهم الأرشيف والمكتبة الوطنية مضامينها من سيرة المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن المعارف التاريخية والتراثية التي وثقتها إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية، وهذه المعلومات تعزز المعرفة وتثريها. 
برنامج حافل
بالتزامن مع أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية برنامجاً حافلاً من الورش الافتراضية الهادفة، التي يتم بثها عبر تقنيات التواصل التفاعلية، وتدور حول مواضيع تعليمية وترفيهية وإبداعية وفنية، مثل: هيا نتعلم، وهيا نقرأ، وهيا نلعب، وهيا نلون، وهيا نبدع، هيا نغني، وهيا نتذكر... وغيرها.

 

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