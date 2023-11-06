«خليفة التربوية» تشارك في «الشارقة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الثانية والأربعين، وتعرض الأمانة العامة في جناح الجائزة صورة شاملة حول رسالة جائزة خليفة التربوية وأهدافها في نشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية منذ انطلاق مسيرتها في عام 2007، وجهودها في اكتشاف المواهب الإبداعية لدى مختلف عناصر العملية التعليمية، ورعاية هذه المواهب، خاصة في المجالات المتعلقة بالتأليف التربوي، وأدب الطفولة، والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع، ودعم الاستدامة.

وأكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، على أهمية هذه المشاركة من قبل الجائزة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يعتبر إحدى المنصات الثقافية البارزة على المستويات الإقليمية والدولية، لما يشكله هذا المعرض من قاعدة ثقافية تلتقي فيها النخب الثقافية من المؤلفين والكتاب وكذلك الباحثين والمفكرين والمهتمين بالشكل الثقافي من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت، أن مشاركة الجائزة تأتي في إطار حرصها على توسيع قاعدة التوعية برسالتها وأهدافها في نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي، حيث درجت الجائزة على المشاركة في معارض الكتب الدولية على المستويين المحلي والإقليمي. وفي معرض الشارقة الدولي للكتاب تعرض المجالات المطروحة في دورتها السابعة عشرة 2023 - 2024 وتتضمن: الشخصية التربوية الاعتبارية التي تمنح للشخصيات التي قدمت إسهامات بارزة لمسيرة التعليم على المستويين المحلي والعربي، والتعليم العام (فئة المعلم المبدع محلياً وعربياً، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي)، والتعليم وخدمة المجتمع (فئة المؤسسات، وفئة الأسر الإماراتية المتميزة)، وأصحاب الهمم (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات والمراكز)، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة المعلم المتميز، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز محلياً وعربياً)، والتعليم العالي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، ومجال البحوث التربوية (فئة البحوث التربوية)، والتأليف التربوي للطفل (فئة الإبداعات التربوية، وفئة بحوث دراسات أدب الطفل)، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات، وفئة الطلاب).

ومجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، الذي طرح لأول مرة على مستوى العالم بهدف تعزيز مسيرة النهوض بالطفولة المبكرة وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العلمية والعملية برعاية هذه الفئة، وتوفير البيئة المحفزة لها على النمو والإبداع والتميز، حيث يطرح هذا المجال فئتين هما: البحوث والدراسات، والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.