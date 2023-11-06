مقصود كروز: كتابي الجديد حول مستقبل الصحة النفسية وسبر أغوار الكون الداخلي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة نقاشية في الملتقى الثقافي بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، على هامش حفل توقيع كتاب «مستقبل الرعاية الصحية النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، لمقصود كروز، رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الصادر عن «تريندز».

ويتناول الكتاب مستقبل الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم خريطة طريق مقترحة للتطوير في هذا المجال. ويتضمن الكتاب سبعة فصول، تتناول موضوعات مختلفة، منها المفهوم الحديث للصحة النفسية، والتحديات التي تواجه الصحة النفسية في الإمارات، وسبل تعزيز الوعي بالصحة النفسية، والعلاجات النفسية الحديثة، ودور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية النفسية.

وفي حديثه خلال الجلسة النقاشية التي حضرها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وعدد من الخبراء والباحثين والمهتمين وزوار المعرض، أعرب مقصود كروز عن سعادته بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات لإصدار هذا الكتاب.

وأشار في الجلسة التي أدارها صقر الشريف مدير إدارة التدريب والتطوير بتريندز، إلى أن الكتاب يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية، وتعزيز الوعي بها في المجتمع الإماراتي، كما يهدف إلى تقديم حلول مقترحة للتحديات التي تواجه هذا المجال.

وأوضح مقصود كروز أن الكتاب يتناول مفهوم الصحة النفسية الحديث، الذي يركز على التوافق الذاتي والسعادة. كما يناقش التحديات التي تواجه الصحة النفسية في الإمارات، مثل نقص الوعي بالصحة النفسية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات النفسية، والصور النمطية المرتبطة بالصحة النفسية. وأكد أن الكتاب يطرح حلولاً مقترحة للتحديات التي تواجه الصحة النفسية في الإمارات، مثل زيادة الوعي بالصحة النفسية من خلال برامج التوعية والتثقيف، وتسهيل الوصول إلى الخدمات النفسية من خلال التوسع في شبكة تقديم الخدمات. وأشار إلى أن الكتاب يتناول أيضاً دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية النفسية.

تعزيز الوعي

ختم مقصود كروز حديثه بالدعوة إلى ضرورة تعزيز الوعي بالصحة النفسية في المجتمع الإماراتي، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا المجال.