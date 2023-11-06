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المجمع الثقافي يختتم «جولات مشرف»

المجمع الثقافي يختتم «جولات مشرف»
7 نوفمبر 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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بعد قرابة ستة أشهر من التثقيف المستدام، يختتم المجمع الثقافي  لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعالية «جولة مع مشرف» التي أضاءت منذ مايو الماضي على أعمال الفنان المعاصر الشهير باسكال مارتين تايو من خلال معرض «لوبي لوبي: باسكال مارتين تايو»، وسلط المعرض، الذي اختار له الفنان هذا الاسم تيمناً بقصيدته «لوبي لوبي» الضوء على تناقضات الثقافة الاستهلاكية والمادية.. وتميز بمجموعة منحوتات نابضة بالحياة ومثيرة للفكر، ووسائط فنية مختلطة، وأعمال فنية تركيبية مميزة، وكشفت «جولات مشرف» بوضوح كيف يتنقل مارثين تايو، صاحب الإبداعات التي تتجاوز الزمن والأقاليم، بين ندرة وفائض موارد عالمنا لإعادة كتابة ملامح المستقبل.

المجمع الثقافي
دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
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