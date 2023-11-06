خبير في «كليفلاند أبوظبي» عضو بأكاديمية الطب الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)

تقديراً لدوره كرائد في مجال جينوم السرطان وعلم الأورام المناعي، انتخب الدكتور تيموثي شان، رئيس المركز العالمي للعلاج المناعي العادي والمرتبط بالأورام الخبيثة الدقيقة التابع لمستشفى كليفلاند كلينك، عضواً بالأكاديمية الوطنية للطب، وتعد هذه العضوية من أرفع المناصب في مجال الصحة والطب.

ويرأس الدكتور شان مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للعلاج المناعي العادي والمرتبط بالأورام الخبيثة الدقيقة، وتكرم الأكاديمية الوطنية للطب الأفراد الذين حققوا إنجازات مهنية متميزة وجسدوا أعلى درجات الالتزام الكبير بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.