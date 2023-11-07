تشويق وأمسيات شعريّة في ثامن أيام «الشارقة للكتاب 42»

الشارقة (الاتحاد) تزخر فعاليات اليوم الثامن من معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، بالعديد من الفعاليات الثقافيّة والأنشطة الاستثنائيّة التي توفّر للزوّار تجربة متكاملة، وتصحبهم في مجالات متعدّدة من حقول المعرفة والأدب برفقة أدباء وكتّاب ومتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي والشعر والمسرح والعروض الجوالة ومجال الطبخ، وغيرها.

مع آيفي بوشودا

وضمن الفعاليات الثقافيّة، سيكون طلبة المدارس على موعد مع لقاء جديد، لا يخلو من الإثارة والتشويق، مع آيفي بوشودا مؤلفة قصص التشويق الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، وذلك في قاعة الاحتفالات في تمام الساعة 11:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً. وتسبق ذلك نُسخة ثانية من لقاء سونيتا ويليامز، رائدة الفضاء بوكالة ناسا، في تمام الساعة 9:30 صباحاً، لتواصل حديثها عن رحلتها في عالم الفضاء، بعد لقائها الأول الذي عقد في اليوم السابع من الحدث.

المكتبة في الروايات

في حين تنتظّر المهتمين في عالم أدب السرد المشوّق جلسة ثقافية بعنوان «كيفية صياغة السرد المشوّق»، بمشاركة كلّ من كاي جاي هاو، وجاي دي باركر، في «ملتقى 2»، الساعة 11 صباحاً إلى 12 ظهراً. أمّا المهتمون بالمكتبات فعليهم ألا يفوتوا فرصة حضور الجلسة الحواريّة بعنوان «المكتبة في الروايات العربيّة والعالميّة» تستضيف كلاً من إيمان اليوسف، وغيث الحوسني، في تمام الساعة 6 مساء إلى الساعة 7 مساءً في «ملتقى 3».

وفي «ملتقى 2» يتعرّف الجمهور على مخاطر الجرائم الإلكترونية وطريقة التعامل معها، في جلسة بعنوان «البرامج الوقائيّة للحدّ من الجرائم الإلكترونيّة» مع العقيد المهندس إبراهيم حميد المياهي العليلي، والدكتورة أسماء السعدي، في تمام الساعة 6 مساءً.

الشارقة الثقافي

أمّا «مُلتقى 1» فينظّم جلستين، الأولى بعنوان «صالون الشارقة الثقافي: تجربة كتابة قصص من كتاب رسائل جوهريّة» الساعة 6 مساءً، مع كلّ من أميرة بوكدرة، ونورة خوري، وريمان عبدالله، ونادية النجار. والجلسة الثانية بعنوان «صياغة الأحداث»، وتستضيف كلاً من آيفي بوتشودا، ونهى داوود، في تمام الساعة 7:15 مساءً إلى 8:15 مساءً.

الذكاء الاصطناعي

وللشغوفين بمنصات التواصل الاجتماعي، يُمكنهم متابعة عدد من المحطات التي تنظمها محطة التواصل الاجتماعي، وتقدّمها رزان أبودقة، وتضمّ: «الذكاء الاصطناعي والاتجاهات المستقبلية في منصات التواصل الاجتماعي» في تمام الساعة 10 إلى 10:30 صباحاً. و«إطلاق العنان لكفاءة منصات التواصل الاجتماعي» الساعة 10:45 إلى 11:15 صباحاً.

مساءات شعريّة

وتزدان مساءات «الشارقة الدولي للكتاب 2023» في يومه الثامن بأمسيات شعريّة متميّزة، يستضيفها المقهى الثقافي، ومنها: «أمسية مسارات» مع فاتح البيوشي وصهيب نبهان في تمام الساعة 6 مساءً إلى 7 مساءً. و«أمسية أطياف شعريّة» مع محمد بوثران، وأسماء الحمادي في تمام الساعة 7 إلى 8 مساءً.

ويشهد رُكن الطهي كذلك تقديم وصفات شهيّة من المطبخ الروماني، مع الطاهية إيرينا في تمام الـ11 صباحاً إلى 12 ظهراً. فيما تقدّم الطاهية دوركاناي أيوبي ووالدتها أطباقاً مميّزة في تمام الساعة 7:30 مساءً.

كما تحتضن أروقة المعرض، وقاعة الفعاليات (7)، سلسلة من العروض الجوالة والأنشطة وورش العمل التي تستهدف مختلف فئات الصغار واليافعين وكذلك الكبار، بدءاً من الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى نهاية اليوم الثامن.