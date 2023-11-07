العلم والسحر في عرض «الألغاز الكيميائية» بـ«الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد) استضافت فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023»، الذي يقام في «مركز إكسبو الشارقة» حتى 12 نوفمبر تحت شعار «نتحدث كتباً»، عرض «الألغاز الكيميائية» الذي قدمه «معمل عجائب العلوم»، وشهد العرض تفاعل الحضور من الأطفال والكبار مع التجارب الكيميائية والخدع السحرية والنتائج المدهشة لتفاعل المركّبات الكيميائية.

وأثرى الفريق الذي يضم ثلاثة أعضاء هم دانييل وسيمون وإرينيا من العاصمة الإيطالية روما، معارف الجمهور حول علم الكيمياء، من خلال شرح التفاعلات الكيميائية، وتحوّل المادة، وهيكل الجزيئات، وتركيب الذرات والجزيئات بطريقة ممتعة وشيقة.

وعند شرح عملية الاحتراق التي تولد النار، أحرق دانييل وسيمون، اللذان يتقمصان شخصيتي عالمين في العرض، قطعة من القطن وعند اشتعال النار هرعا إلى مطفأة الحريق في عرض هزلي مضحك، لتعليم الأطفال أن عملية الاحتراق تمت بسبب وجود جزيئات الأكسجين بين الألياف القطنية.

ثم دعا العالمان عدداً من الأطفال إلى الصعود إلى المسرح والمشاركة في بعض التجارب، وشرحا كيف تتغير بعض المواد الصلبة إلى غاز، وقدما عرضاً يتضمن الخداع البصري يختفي فيه الطفل المشارك بعد دخوله إلى الصندوق السحري.

واستعرض الفريق طريقة نفخ البالون باستخدام «صودا الخَبز» و«حمض الليمون» ووضعهما في البالون عن طريق قُمع بلاستيكي، وتضمنت آخر التجارب التي قدمها الفريق خلال العرض صناعة الفقاعات من خلال مزج «الجليسيرين» والماء وسائل الصابون، وصنع أعضاء الفريق فقاعات دائرية ومربعة أدهشت الجمهور.