توماس أريكسون يستعرض أنماط السلوك في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد) التقى الكاتب السويدي الشهير توماس أريكسون بطلبة المدارس في جلسة نقاشيّة ضمن فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، استعرض خلالها كتابه الشهير «محاط بالحمقى: الأنماط الأربعة للسلوك البشري»، وسط تفاعل كبير من الطلبة الذين أبدوا سعادتهم بلقاء الكاتب المعروف.

واستهل أريكسون حديثه بالقول: «أنا سعيد جداً بوجودي اليوم في هذا الحدث العالمي الكبير، وعلى رغم أنها زيارتي الأولى لإمارة الشارقة، إلا أنها لن تكون بالتأكيد الزيارة الأخيرة». وأشار إلى أنّ كتابه الذي لقي رواجاً كبيراً لا يتحدّث بالتأكيد عن الحمقى كما يبدو من العنوان، ولكنّه يتناول استكشاف طرق التعامل مع مختلف المواقف وفئات الناس المحيطة بنا، مشيراً إلى أنّ فكرته كانت أثناء وجوده في المدرسة الثانوية، عندما لاحظ لأول مرة أنه يكون متوافقاً مع بعض الأشخاص أفضل من البعض الآخر، وكان من السهل التحدث مع بعض أصدقائه، أما مع البعض الآخر، فكان كل شيء يسير بشكل خاطئ.



السلوك معقد وغامض

وأضاف: «السلوك البشري في معظمه، معقدٌ وغامض، وفي بعض الحالات، يصعب فهم الأشخاص من حولنا. لأنّ فهم السلوك الإنساني مهمة لا تنتهي أبداً، وهو مسعى لا نهاية له لمعرفة ما يقبع وراء خيارات الشخص من أسباب ومسببات. ولكون الفرد في هذه الحياة بطبيعة الحال يكون محوطاً بالعديد من فئات الناس فلابدّ من معرفة الأساليب المثلى للتعامل معهم، وهذه فكرة كتابي بحيث إنني إذا كانت لدي القدرة على مساعدة الناس من خلال أفكاري فهذا بالتأكيد سيكون شيئاً جيداً للغاية».

ولفت إلى أنّ البشر في هذه الدنيا ليسوا مختلفين بطبعهم، وإنما الاختلاف يكمن في الثقافات، وليس من الضروري أن يكون هذا العالم عبارة عن مكان جميل طوال الوقت، ولهذا السبب فإنّ طريقة تعاملنا مع المحيطين بنا هي من تحدّد كيف سيكون العالم بالنسبة لنا. والسؤال الذي لابدّ من طرحه باستمرار هو من هم الناس الذين أحيط نفسي بهم؟ وهو سؤال في غاية الأهميّة لأننا نتأثر بهم بشكل أو بآخر.

التكيّف والتغيير

وحول ضرورة التغيير في السلوك البشري، أشار أريكسون أنّ هناك فرقاً بين التغيير والتكيّف، وبوجهة نظره فهو يعتبر التكيّف هو الأهم، مع ضرورة معرفة كيفية هذا التكيّف ولماذا يجب أن نتكيّف.

واختتم أريكسون بأنّ كتابه يبحث عن حياة اجتماعية وعملية أكثر سهولة وسلاسة من خلال تناول الأنماط المختلفة للبشر، وكيف يفهم الشخص نفسه ويفهم الآخرين كذلك، ليتمكن في النهاية من التعامل مع من حوله بشكل أفضل وأكثر فاعلية، مؤكداً أنّه لا يوجد نظام مثالي ولابدّ من منح الناس حريّة توظيف إمكاناتهم وقدراتهم وعدم إجبارهم بالقوة على طريقة تعامل معينة، موجّهاً نصيحة للطلبة بضرورة عدم التعامل في الحياة على أنّهم مجموعة متشابهة يقلدون بعضهم بعضاً، بل لابد من التركيز على الفوارق الفردية التي تعتبر طريقاً للتميّز.